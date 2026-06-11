El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, dijo que el sector industrial espera que el anuncio del Gobierno sobre el déficit fiscal contribuya a que el país mantenga su ritmo de crecimiento y fortalezca la confianza de los mercados, en un contexto de presiones para equilibrar las cuentas públicas.

Brache señaló que, en los primeros cinco meses del año, la economía dominicana muestra “un crecimiento cercano al cuatro por ciento” y expresó la expectativa de que, en los próximos meses, se mantenga esa tendencia, aun con medidas que el Gobierno “necesariamente precisa de implementar”.

En declaraciones a periodistas, el dirigente empresarial explicó que ya existen “señalamientos” de organismos internacionales sobre la necesidad de reducir la brecha del déficit fiscal que se registra cada año y garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros, especialmente por la condición del país como emisor de bonos soberanos en el exterior.

“Los tenedores de bonos ven con mucha inquietud que el país continúe, como lo ha hecho hasta ahora, fielmente cumpliendo con el pago de los intereses, el pago de su deuda a tiempo”, afirmó, al referirse a la importancia de sostener una imagen de pago puntual y orden fiscal para preservar una buena calificación.

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Brache indicó que, según lo discutido en reuniones entre la AIRD, otros gremios y el Gobierno, el objetivo es mantener “esas cuentas equilibradas” ante los organismos internacionales y los inversionistas, para que la República Dominicana continúe con un “buen rating” y, además, evite seguir elevando su dependencia del financiamiento.

“El país tiene que implementar un plan de tratar de reducir el tomar prestado, porque podrá llegar el momento donde esos organismos internacionales dirán al país: ‘No le podemos prestar más’”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que se requiere cooperación de distintos sectores “con un aporte” para sostener el crecimiento y “sobre todo cuidando la paz social”.

Sin embargo, al ser consultado sobre si el empresariado respalda las medidas que el Gobierno anunciaría en la tarde, Brache fue cauto: dijo que la AIRD no puede apoyar ni rechazar decisiones que aún no han sido presentadas oficialmente.

“Nosotros no la conocemos las medidas todavía, no podemos decir que estamos respaldando las medidas”, afirmó. Añadió que, aunque se les ha comunicado la necesidad de cubrir el déficit, circulan “muchas versiones en las redes sociales” sobre posibles acciones, pero recalcó que “ninguna de ellas es lo cierto hasta que no se anuncie”.

“La Asociación de Industrias no puede decir y adelantar ninguna noticia porque no la conocemos”, concluyó.

A las puertas de una reforma

El debate sobre una eventual reforma fiscal reaparece menos de dos años después de que el presidente Luis Abinader retirara del Congreso el proyecto de Ley de Modernización Fiscal presentado en octubre de 2024, tras el rechazo de diversos sectores económicos, políticos y sociales. En aquel momento, el mandatario argumentó que la iniciativa no contaba con el consenso necesario para su aprobación y decidió retirarla de la agenda legislativa.

Desde entonces, economistas, organismos internacionales y representantes del sector empresarial han insistido en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal para contener el crecimiento de la deuda y preservar la confianza de los inversionistas. Aunque en los últimos meses el Gobierno ha descartado públicamente la presentación de una nueva reforma tributaria, las expectativas se han reactivado ante los anuncios previstos para este jueves y las reiteradas advertencias sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y reducir la dependencia del endeudamiento.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más