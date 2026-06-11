El Gobierno propuso aumentar de RD$ 34,685 a RD$ 39,900 mensuales el salario exento del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), como parte del paquete de medidas económicas presentado este jueves para mitigar el impacto de la crisis internacional y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el incremento de 15 % permitirá que el ingreso libre de impuestos cubra el costo de la canasta básica de los hogares pertenecientes al segundo quintil de ingresos.

Actualmente, el mínimo exento de RD$ 34,685 solo alcanza para cubrir la canasta básica del primer quintil, estimada en unos RD$ 29,500 mensuales. Con la propuesta, el umbral subiría a RD$ 39,900, por encima de la canasta del segundo quintil, calculada en RD$ 38,400.

Sin embargo, el economista Nelson Suárez considera que el ajuste continúa siendo insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

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Explicó que, tomando como referencia la inflación acumulada entre 2017 y 2025, de 42.7769 %, el salario exento del ISR debería ubicarse en RD$52,578 mensuales para mantener el mismo valor real que tenía en 2017.

"La propuesta del Gobierno es de RD$ 39,900, un 24.1 % menos que los RD$ 52,578 que debían establecerse para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido", sostuvo.

¿Qué trabajadores dejarían de pagar ISR?

Con el esquema vigente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), están exentos del Impuesto sobre la Renta los asalariados con ingresos anuales de hasta RD$ 416,220, equivalentes a RD$ 34,685 mensuales.

De aprobarse la propuesta del Gobierno, el monto libre de impuestos aumentaría hasta RD$ 39,900 mensuales, por lo que miles de trabajadores que actualmente pagan ISR dejarían de hacerlo.

A partir de ese nuevo umbral comenzarían a aplicarse las escalas progresivas del impuesto, que gravan con tasas de 15 %, 20 % y 25 % los ingresos que superen el mínimo exento.

¿Qué pasará con los demás asalariados?

Hasta el momento no hay modificaciones a las demás escalas del Impuesto sobre la Renta ni a las tasas de 15 %, 20 % y 25 % que se aplican a los ingresos superiores.

En consecuencia, los trabajadores cuyos salarios superen el nuevo mínimo exento continuarían sujetos al esquema progresivo del ISR. Es decir, quienes perciban ingresos por encima de RD$ 39,900 mensuales seguirían pagando el impuesto correspondiente de acuerdo con las escalas que establezca la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una vez se apruebe la reforma.

Ingreso mensual Con la propuesta Hasta RD$39,900 No pagarían ISR Más de RD$39,900 Continuarían sujetos al ISR según las escalas progresivas (15 %, 20 % y 25 % sobre el excedente, conforme a las disposiciones que se aprueben).

El debate sobre la indexación

El Código Tributario establece que las escalas del Impuesto sobre la Renta deben ajustarse periódicamente para evitar que la inflación incremente la carga tributaria de los asalariados.

No obstante, economistas han advertido que durante los últimos años la actualización del mínimo exento no ha compensado completamente el aumento del costo de vida, provocando que trabajadores con ingresos medios paguen impuestos sin que necesariamente hayan mejorado su capacidad de compra.

La propuesta del Gobierno representa el primer incremento importante del mínimo exento en varios años, aunque todavía deja pendiente la recuperación total del poder adquisitivo perdido desde 2017.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más