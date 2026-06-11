Una encuesta realizada por Acento entre sus lectores refleja una opinión dividida sobre las posibilidades de que el Gobierno alcance un consenso en torno al nuevo paquete económico y fiscal presentado este jueves.
Ante la pregunta: “¿Crees que el gobierno logre el consenso con el tercer intento de reforma fiscal que presenta este jueves?”, el 51.16 % de los participantes respondió que sí, mientras que el 46.51 % consideró que no.
Entre los comentarios de los lectores, el internauta Pedro Tavárez expresó una postura crítica hacia la gestión gubernamental, argumentando que el Estado ha incrementado el gasto público mediante programas de asistencia y otras erogaciones que, a su juicio, han afectado las finanzas públicas.
La presentación del nuevo paquete económico y fiscal ocurre en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad en los mercados energéticos y riesgos para el crecimiento económico global.
El Gobierno informó que las medidas buscan recaudar entre RD$ 40,000 millones y RD$ 50,000 millones para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar los efectos de la coyuntura internacional.
La propuesta excluye aumentos al ITBIS y modificaciones a los impuestos sobre los combustibles.
Asimismo, el plan contempla incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), beneficios para la clase media y una mayor carga tributaria sobre grandes contribuyentes, determinadas actividades económicas y sectores identificados con altos niveles de evasión fiscal.
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