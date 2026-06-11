Desde antes de asumir el Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz sostuvo que República Dominicana necesitaba una reforma fiscal para fortalecer las finanzas públicas, reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda.

Tres años después, el Gobierno estaría ultimando una propuesta tributaria que incorpora varias de las medidas y objetivos que el funcionario había planteado en distintos momentos.

La reforma fiscal que Magín Díaz consideraba necesaria

En diciembre de 2023, cuando aún no ocupaba el Ministerio de Hacienda y Economía, el economista y exdirector general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, advirtió que República Dominicana debía impulsar una reforma fiscal antes de enfrentar una crisis que pusiera en riesgo la estabilidad económica y política del país.

En aquel momento afirmó que el presidente Luis Abinader era consciente de la necesidad de aumentar los ingresos del Estado para responder a demandas crecientes en áreas como salud, infraestructura y servicios públicos.

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Díaz también alertó sobre el aumento sostenido de la deuda pública y el peso cada vez mayor de los intereses, que ya representaban cerca del 4 % del producto interno bruto (PIB), una cifra equivalente a los recursos destinados al sistema educativo.

De la advertencia al diseño de una propuesta tributaria

Ya como ministro de Hacienda y Economía, en noviembre de 2025 insistió en que cualquier reforma debía ser gradual, equitativa y técnicamente sustentada para evitar impactos negativos sobre la economía y los sectores productivos.

Aunque aseguró que no existía una fecha definida para presentar el proyecto, recordó que el país arrastra limitaciones estructurales en materia de recaudación y que las reformas anteriores no lograron elevar significativamente la presión fiscal.

Las principales posiciones de Magín Díaz sobre la reforma fiscal

Aumentar los ingresos del Estado para financiar sectores prioritarios.

Advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública y del costo de los intereses.

Reducir el déficit fiscal.

Propuso revisar y disminuir gradualmente incentivos fiscales permanentes.

Insistió en que cualquier reforma debe ser gradual y equitativa.

Alertó que una aplicación abrupta podría afectar las recaudaciones y la estabilidad macroeconómica.

Promovió la eliminación de impuestos considerados anacrónicos.

Favoreció la simplificación de trámites tributarios y la digitalización de procesos.

Respaldó medidas para facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

Lo que incluiría la reforma que prepara el Gobierno

De acuerdo con informaciones preliminares, el Gobierno presentará este jueves 11 de junio una reforma fiscal con la meta de recaudar al menos RD$ 60,000 millones adicionales.

Entre las medidas que formarían parte del proyecto figuran:

Incremento del ISR corporativo al 30 % para empresas con ingresos superiores a RD$ 1,000 millones anuales.

corporativo al 30 % para empresas con ingresos superiores a RD$ 1,000 millones anuales. Ajustes al ISR de personas físicas con ingresos superiores a RD$ 250,000 mensuales.

de personas físicas con ingresos superiores a RD$ 250,000 mensuales. Aumento del impuesto a los cheques de 0.15 % a 0.20 %.

Reducción de impuestos sobre transferencias de bienes entre familiares directos.

entre familiares directos. Posible implementación de una amnistía fiscal para regularizar obligaciones pendientes.

para regularizar obligaciones pendientes. Eliminación o reducción de algunos tributos considerados obsoletos.

Un debate que vuelve al centro de la agenda económica

Aunque las autoridades aún no han divulgado oficialmente el contenido definitivo del proyecto, los lineamientos conocidos hasta ahora coinciden con buena parte de los planteamientos que Magín Díaz ha venido defendiendo desde 2023: aumentar los ingresos públicos, corregir distorsiones tributarias, simplificar el sistema y mejorar la sostenibilidad fiscal del Estado.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más