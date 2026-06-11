El Gobierno estaría preparando una reforma fiscal orientada a recaudar aproximadamente RD$ 60,000 millones adicionales, la cual sería presentada este jueves, en medio de un renovado debate sobre la necesidad de modernizar el sistema tributario dominicano.

Durante las discusiones sobre una posible reforma fiscal, empresarios han señalado que el esquema tributario nacional mantiene regímenes e impuestos que podrían estar desactualizados o generar distorsiones en la economía.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, recordó que durante las discusiones sobre una eventual reforma tributaria integral en 2024 el sector empresarial identificó tres ejes:

Racionalización y uso eficiente del gasto público.

Implementación de medidas administrativas no tributarias.

Revisión de la estructura impositiva.

Dargam consideró que la propuesta del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre la eliminación o revisión de impuestos obsoletos se orienta a fortalecer la capacidad administrativa del Estado y reorganizar el sistema de recaudación.

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Asimismo, el titular de Hacienda y Economía informó que remitirá al Congreso Nacional un proyecto dirigido a corregir sanciones consideradas excesivas y facilitar el cumplimiento tributario.

Entre las medidas planteadas figuran:

Automatización de todos los procesos de exenciones fiscales.

Agilización de la aplicación de las exenciones fiscales del ITBIS.

Empresarios respaldan simplificación tributaria

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, afirmó que el anticipo continúa siendo uno de los principales obstáculos para la creación de empresas formales en el país.

Peña Izquierdo sostuvo que resulta necesario impulsar reformas que permitan transformar de manera sostenible el mercado laboral dominicano, incluyendo la actualización del Código Laboral.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, valoró el enfoque gubernamental basado en la disciplina fiscal como un elemento clave para preservar la estabilidad macroeconómica y mejorar la calidad del gasto público.

Brache consideró acertada la intención de eliminar trabas y distorsiones que limitan el crecimiento económico, al entender que un entorno más ágil y predecible favorece la producción nacional.

Asimismo, destacó la visión de una reforma fiscal enfocada en la simplificación del sistema tributario, el fortalecimiento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la eliminación de impuestos considerados obsoletos.

En ese contexto, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha planteado la necesidad de revisar impuestos considerados anacrónicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la recaudación estatal y simplificar el sistema fiscal.

El debate resurge luego del fracaso del proyecto de Ley de Modernización Fiscal de 2024, cuando distintos sectores propusieron medidas destinadas a incrementar los ingresos públicos y reducir los niveles de evasión tributaria.

¿Qué planteaban los empresarios?

El Conep sostuvo que una eventual reforma fiscal debe enfocarse en mejorar la eficiencia del gasto público, aplicar medidas administrativas no tributarias y revisar la estructura impositiva.

Copardom consideró que el anticipo sigue siendo una de las principales barreras para la formalización de empresas y abogó por reformas que impulsen la competitividad y el empleo.

La AIRD respaldó la disciplina fiscal y la simplificación del sistema tributario, destacando la necesidad de eliminar trabas e impuestos que limiten el crecimiento económico.

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