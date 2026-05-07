En un contexto marcado por desafíos económicos y oportunidades para el desarrollo, el sector industrial dominicano destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre las autoridades y los actores productivos para construir una agenda común basada en evidencia.

El presidente de la Asociación Nacional de Industrias de República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, valoró el enfoque financiero gubernamental centrado en la disciplina fiscal como pilar de la estabilidad macroeconómica, así como el llamado a mejorar la calidad del gasto público, priorizando la inversión de capital frente al gasto corriente.

En ese sentido, consideró acertado el planteamiento de remover las trabas y distorsiones que limitan el crecimiento económico, al entender que “un entorno más ágil y predecible resulta clave para impulsar la producción nacional”.

Asimismo, el empresario destacó la visión de una reforma fiscal orientada a la simplificación del sistema tributario, el fomento del cumplimiento voluntario y la eliminación de impuestos considerados obsoletos.

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A su juicio, estas medidas contribuirían a facilitar la relación de los contribuyentes con el sistema y a promover una economía más formal, competitiva e inclusiva.

El sector industrial también valoró el énfasis en la inversión pública como motor de crecimiento, junto con la apertura a fortalecer la inversión privada mediante reglas claras y la reducción de obstáculos.

En esa línea, destacó la importancia de avanzar en la modernización del Estado, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

Finalmente, subrayó la necesidad de mantener una visión equilibrada frente al contexto internacional, reconociendo los riesgos externos sin caer en el pesimismo.

“Tenemos confianza en la resiliencia de la economía dominicana y en la capacidad del país para responder con responsabilidad”, destacó Brache, al resaltar el papel del sector industrial como un actor clave en ese proceso.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más