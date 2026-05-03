Sector público en expansión: CREES alerta sobre politización del gasto, impuestos y deuda

Bajo criterios como el gasto público, la carga impositiva o el aumento de regulaciones, el sector público en República Dominicana evidencia una expansión sostenida que —según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)— responde a incentivos políticos por encima de consideraciones económicas.

El planteamiento parte de que el crecimiento estatal no solo se expresa en el presupuesto general, sino también en partidas como la contratación de personal, los subsidios a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y las transferencias monetarias a los hogares.

Sector público en República Dominicana: señales del crecimiento

CREES sostiene que, “bajo cualquier criterio de medición”, el sector público dominicano muestra un aumento visible. En su análisis, este avance puede observarse en tres frentes principales:

Más gasto, más subsidios y más transferencias

Además del gasto corriente del Estado, el crecimiento se refleja en partidas asociadas a contratación, subsidios a las EDE y programas de transferencias monetarias a los hogares. El punto central, según la entidad, es que estas decisiones suelen responder a un cálculo político y no necesariamente a criterios de eficiencia económica.

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Regulaciones e impuestos como parte de la expansión estatal

El incremento del tamaño del Estado también se mide por la ampliación de regulaciones y el peso de los impuestos, variables que para CREES sirven como indicadores complementarios de un mayor alcance del sector público sobre la economía.

Qué dice la teoría de la elección pública sobre la “politización” de la economía

El análisis de CREES se apoya en la teoría de la elección pública (public choice), un enfoque que estudia el comportamiento de los actores dentro de los partidos políticos y el sector público, poniendo el foco en los incentivos que enfrentan quienes toman decisiones.

James Buchanan y la “política sin romanticismo”

CREES cita al Nobel James Buchanan como uno de los principales referentes de esta corriente, junto a autores como Gordon Tullock, Mancur Olson, Anthony Downs y Amilcare Puviani —este último asociado a la idea de “ilusión fiscal”, desarrollada en el siglo XIX—.

Desde esta perspectiva, lo relevante no son únicamente los discursos, sino las acciones: qué hacen los gobernantes una vez alcanzan el poder y cuáles incentivos los empujan a expandir el gasto, los impuestos o el endeudamiento.

Déficit y deuda pública: el costo que se traslada al futuro

CREES advierte que, sin frenos institucionales sólidos y sin reformas estructurales, tienden a imponerse incentivos para el oportunismo político, especialmente en países con debilidades institucionales.

En el enfoque descrito por CREES, el endeudamiento público difiere costos: el gasto presente se financia con deuda que, más adelante, se traduce en mayores impuestos u otros ajustes. En esa lógica, la deuda, el gasto y los tributos se convierten en herramientas de poder “formal o de facto” para las autoridades en funciones.

Reformas estructurales pendientes y reglas de juego más firmes

El análisis concluye que, sin reformas estructurales orientadas a fortalecer reglas institucionales que faciliten la creación de riqueza y limiten la politización de la economía, los países tienden a experimentar aumentos en el tamaño del Estado.

CREES plantea que, en el caso dominicano, el tema cobra relevancia por la trayectoria al alza del gasto, el déficit y la deuda, mientras persisten pendientes reformas de fondo que —en su lectura— podrían ordenar incentivos y reducir la discrecionalidad en la política fiscal.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más