El programa Mirada Femenina, transmitido por Acento TV, analizará los principales temas de la agenda nacional e internacional, encabezados por el anuncio de nuevas medidas económicas del Gobierno dominicano ante la crisis internacional y la presión fiscal.

Las periodistas Elvira Lora e Indhira Suero abordarán el paquete que presentará el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, así como el debate sobre la reforma al Código Laboral, la cesantía, el teletrabajo y otros puntos pendientes en el Congreso Nacional.

El espacio también comentará los desafíos del Mundial 2026, la crisis política en Colombia, las declaraciones de Jean Alain Rodríguez sobre el caso Medusa, la renuncia del diputado Rafael Pérez a la Fuerza del Pueblo y la deuda pendiente de la paridad de género en la política dominicana.

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Mirada Femenina se transmitirá de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, canales 38 de Claro TV y 39 de Altice, así como por el canal de YouTube de Acento TV. El programa será conducido por las periodistas Elvira Lora e Indhira Suero, bajo el lema: “Mujeres que piensan, voces que pesan”.

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