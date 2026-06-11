La diferencia principal es que una reforma fiscal es un conjunto de cambios concretos en impuestos, gastos o normas tributarias, mientras que un pacto fiscal es un acuerdo entre distintos sectores para definir cómo debe funcionar el sistema fiscal del país.

El Banco Mundial define las reformas tributarias como programas orientados a fortalecer los sistemas fiscales y movilizar ingresos de manera más eficiente, equitativa y sostenible para financiar el desarrollo.

¿Qué es la reforma fiscal?

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), una reforma fiscal o tributaria consiste en cambios estructurales al sistema de impuestos y finanzas públicas destinados a aumentar ingresos, mejorar la eficiencia económica, fortalecer la sostenibilidad fiscal o financiar prioridades del Estado.

En sus análisis sobre República Dominicana, el organismo señala que una reforma fiscal integral puede incluir modificaciones tributarias, reducción de exenciones, reglas fiscales y medidas para mejorar la recaudación.

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Es una medida que impulsa el Gobierno y debe ser aprobada por el Congreso cuando implica cambios legales.

Tiene un objetivo específico, como aumentar la recaudación, reducir el déficit o financiar programas estatales.

Puede incluir aumentos o reducciones de impuestos, creación de nuevos tributos, eliminación de exenciones o modificaciones al gasto público.

Puede implementarse aunque no exista consenso entre todos los sectores.

¿Qué es un pacto fiscal?

Es un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y otros actores.

Busca acordar una visión de largo plazo sobre impuestos, gasto público, endeudamiento y transparencia.

No es una ley en sí misma, sino un acuerdo que puede servir de base para futuras reformas fiscales.

Generalmente procura generar mayor consenso y legitimidad para los cambios.

En el caso de República Dominicana

La discusión sobre un pacto fiscal surge de la Consejo Económico y Social y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que contempla la concertación de un pacto para definir la política fiscal del país.

En términos:

Pacto fiscal: "Nos ponemos de acuerdo sobre qué sistema fiscal queremos".

"Nos ponemos de acuerdo sobre qué sistema fiscal queremos". Reforma fiscal: "Aplicamos cambios concretos para modificar ese sistema".

Por eso, un gobierno puede presentar una reforma fiscal sin que previamente exista un pacto fiscal, aunque muchos sectores suelen considerar que el pacto debería servir como punto de partida para cualquier reforma de gran alcance.

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