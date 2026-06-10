El Gobierno dominicano estaría ultimando los detalles de una reforma fiscal orientada a recaudar RD$ 60,000 millones adicionales para las arcas del Estado, la cual sería presentada en horas de la tarde de este jueves 11 de junio.

Si bien diversos economistas reconocen la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, a finales de diciembre del 2025 e inicio del 2026 informaron que el contexto económico y político aconseja avanzar mediante ajustes administrativos y medidas de gradualismo fiscal que permitan aumentar los ingresos sin introducir cambios profundos al sistema tributario.

Magín Díaz condiciona la reforma a un consenso político y social

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha señalado que una eventual reforma fiscal solo se llevaría a cabo si existen las condiciones políticas y sociales necesarias para impulsarla.

"Si no llega el momento, nos manejaremos con los ingresos que tengamos", afirmó el funcionario en enero de este año, dejando entrever que el Gobierno no contempla una reforma tributaria como una prioridad inmediata.

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José Lois Malkún: "Las prioridades del Gobierno son otras"

El exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, consideraba poco probable que el Gobierno presente una reforma fiscal en el corto plazo.

A su juicio, las autoridades prefieren esperar la evolución de la economía durante los primeros meses de 2026 y observar el comportamiento del entorno regional, especialmente la situación política y geopolítica en el Caribe.

"No creo que por ahora el Gobierno vaya a hacer una reforma fiscal o vaya a proponer una reforma fiscal. No creo que las condiciones estén dadas", sostuvo.

Según Malkún, las prioridades de la administración de Luis Abinader están concentradas en concluir obras de infraestructura pendientes, avanzar en reformas institucionales y sacar adelante proyectos legislativos como el Código Laboral y la reforma a la Seguridad Social.

Asimismo, dijo a Acento que el Gobierno debe aprovechar el escenario de tasas de interés más bajas para estimular el crédito privado, dinamizar la economía y generar mayores ingresos fiscales sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos.

Factores que, según Malkún, alejan una reforma fiscal

Esperar la evolución económica de los primeros meses de 2026.

Evaluar el impacto del entorno geopolítico regional.

Culminar obras públicas pendientes.

Impulsar reformas institucionales.

Aprobar leyes pendientes como el Código Laboral y la Seguridad Social.

Aprovechar la reducción de las tasas de interés para estimular la economía.

Antonio Ciriaco propone un "gradualismo fiscal"

Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz, el Gobierno difícilmente impulsará una reforma fiscal integral durante 2026.

Sin embargo, considera necesario aplicar medidas administrativas que permitan ampliar el espacio fiscal y mejorar las recaudaciones sin modificar las leyes tributarias.

El economista estima que este conjunto de acciones podría generar entre RD$ 60,000 millones y RD$ 70,000 millones adicionales para las finanzas públicas.

Medidas de gradualismo fiscal propuestas:

Cobrar una mayor cantidad de impuestos en el origen.

Reforzar los controles y la fiscalización tributaria.

Expandir el uso de la factura electrónica.

Incrementar la trazabilidad en productos como alcohol y cigarrillos.

Utilizar inteligencia artificial para combatir la evasión fiscal.

Incorporar el monotributo al régimen simplificado de tributación.

Ciriaco advirtió además que 2026 será un año fiscalmente exigente debido al elevado peso del servicio de la deuda pública, mayores transferencias al sector eléctrico y la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura.

CREES advierte sobre posibles efectos negativos

Por su parte, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, considera que una reforma fiscal convencional probablemente sería pospuesta.

Asegura que una decisión de esa naturaleza podría generar efectos económicos negativos en una economía que atravesó un 2025 complejo y que todavía necesita recuperar niveles de confianza.

Collado Di Franco dijo que los hogares enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y que algunas familias muestran retrasos en sus pagos, reflejados en el aumento de los niveles de morosidad.

Asimismo, señaló que las empresas necesitan estabilidad y previsibilidad para mantener sus planes de inversión, por lo que una reforma tributaria de gran alcance podría introducir incertidumbre en un momento delicado para la actividad económica.

Un escenario de cautela fiscal

Aunque la mayoría de los economistas consultados descartaban una reforma fiscal en el corto plazo, coincidieron en que el Gobierno necesitará fortalecer sus ingresos para enfrentar los desafíos fiscales de los próximos años.

La diferencia radica en el camino a seguir: mientras una reforma estructural parece haber perdido fuerza en la agenda inmediata, gana terreno la posibilidad de aplicar medidas graduales orientadas a mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir la evasión y aumentar los ingresos del Estado sin generar fuertes tensiones económicas o políticas.

De hecho, en la reunión de República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Hacienda y Economía informó que durante 2026 la política fiscal se concentra en aplicar medidas prudentes para enfrentar el contexto internacional adverso, al tiempo que se salvaguardan la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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