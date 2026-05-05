A poco más de un mes de haber reconocido el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana, el Gobierno ha evolucionado en su discruso: de una respuesta centrada en subsidios a una que combina protección social con un ajuste del gasto público.

El 23 de marzo, el presidente Luis Abinader definió el contexto internacional como un “choque externo” y anunció medidas orientadas a amortiguar su impacto en los hogares más vulnerables.

El mantenimiento de subsidios a los combustibles, especialmente al gas licuado de petróleo ( GLP ).

). La asignación de RD$ 1,000 millones para fertilizantes.

La reasignación de recursos sin aumentar el gasto total.

La inversión pública se mantuvo como uno de los pilares para sostener el crecimiento económico.

En ese momento, el énfasis del Gobierno luego de cada reunión de diálogo con diferentes sectores estuvo en proteger el poder adquisitivo de la población y preservar la dinámica económica, apoyado en indicadores de estabilidad como el crecimiento, el acceso a financiamiento y niveles de reservas internacionales superiores a los US$ 16,000 millones.

La crisis, que se originó el 28 de febrero tras ataques con misiles entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, ha generado preocupación por su impacto en los precios del petróleo, los alimentos y fertilizantes.

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Sin embargo, un mes después, el discurso gubernamental incorpora un nuevo eje: la austeridad.

El 30 de abril, tras reuniones con sectores empresariales, sindicales y religiosos, el Gobierno anunció recortes con el que busca liberar cerca de RD$ 40,000 millones.

Las medidas incluyen:

Reducción de gastos.

Limitaciones en la compra de vehículos.

Recortes en viáticos, eventos y publicidad.

Racionalización del consumo de combustible.

Disminución del 50 % en el financiamiento a partidos políticos y menores transferencias a entidades públicas con ingresos propios.

Aunque se mantienen las prioridades iniciales de estabilidad económica, protección a los sectores vulnerables y subsidios focalizados, el giro introduce un énfasis en la sostenibilidad fiscal.

La transición refleja un cambio en la lectura del escenario internacional: de un choque manejable en el corto plazo a una presión más prolongada, que obliga a ajustar el tamaño del gasto público sin desmontar las medidas de protección social. En este nuevo equilibrio, el Gobierno apuesta por sostener la estabilidad mientras gana margen fiscal para enfrentar un entorno externo aún incierto.

¿Qué dijo el Banco Central sobre la guerra en Medio Oriente?

El 30 de marzo, el Banco Central de República Dominicana (BCRD) indicó que la inflación interanual podría ubicarse por encima del límite superior del rango meta durante los próximos meses; retornando al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % para el cierre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo.

Asimismo, las expectativas de inflación de los agentes económicos se mantienen ancladas a la meta establecida en el programa monetario. “Las perspectivas permanecen condicionadas por la incertidumbre, con riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en el Medio Oriente”, destacó el organismo internacional durante su nota de prensa de la tasa de política monetaria.

Ante este cambiante panorama, el Banco Central aseguró que se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación.

En dos semanas, el Gobierno volverá a reunirse con diferentes sectores

El proceso de diálogo inició el 31 de marzo, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un encuentro a puertas cerradas con empresarios en el Palacio Nacional. En esa primera reunión no se presentaron medidas concretas, pero se abrió formalmente el canal de comunicación y se expuso el estado de la economía.

El segundo encuentro se realizó el 9 de abril en el Ministerio de Hacienda y Economía, con la participación del ministro Magín Díaz y el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza. Allí se explicó que el país enfrenta un escenario complejo debido a su dependencia del petróleo importado, lo que impacta directamente los costos internos.

En esa ocasión, el Gobierno reiteró sus prioridades:

Mantener la estabilidad económica y social.

Proteger a los sectores más vulnerables.

Mitigar el impacto en la canasta básica mediante subsidios focalizados y reasignación del gasto público.

La tercera reunión tuvo lugar el 16 de abril en el Palacio Nacional. Se planteó la necesidad de disminuir la dependencia de materias primas provenientes de zonas en conflicto.

¿Qué sugirió la Iglesia católica?

El pasado martes 21 de abril se realizó el cuarto encuentro, con la Conferencia del Episcopado Dominicano, en el que la Iglesia manifestó su disposición de colaborar para que la población comprenda el impacto del conflicto en Medio Oriente, al tiempo que sugirió al Gobierno avanzar hacia una planificación más estructurada.

En el encuentro con la Iglesia, el ministro expresó su agradecimiento al Episcopado y señaló que se abordaron temas como el abastecimiento de la economía, los subsidios a los combustibles, que ascienden a RD$ 10,000 millones, y el apoyo de RD$ 1,000 millones destinado a fertilizantes.

El cuarto encuentro con el sector empresarial, realizado la semana pasada, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacaron las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Mientras que los empresarios destacaron que el diálogo es “importante” y subrayó la necesidad de “buscar un equilibrio” frente a las limitaciones del presupuesto nacional. El sector empresarial señaló que el enfoque actual debe centrarse en evaluar el panorama a corto y mediano plazo, en un contexto marcado por la incertidumbre.

¿Hay plan o no? Esto dijo Yayo

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que la prioridad del Gobierno es “proteger el bolsillo de la población más vulnerable” y presentó como eje central una combinación de subsidios y reuniones, que Luis Abinader, ya había anunciado el 5 de abril, con sectores productivos para evitar presiones adicionales sobre los precios.

Defendió que la respuesta oficial no se limita a medidas económicas, sino que incorpora diálogo con diversos sectores. Dijo que el Gobierno ha conversado con “personalidades del mundo político” y del “mundo empresarial” para “escuchar ideas” y trabajar de forma articulada.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más