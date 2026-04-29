La reunión de este miércoles entre el Gobierno y el sector empresarial marca el cuarto encuentro para abordar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana, un proceso de diálogo que surgió a partir de una solicitud de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Los industriales plantearon la necesidad de activar un espacio permanente de concertación entre el Gobierno y el sector privado, tras el discurso presidencial del 22 de marzo, con el objetivo de evaluar medidas, formular propuestas y dar seguimiento a la evolución del conflicto internacional.

La crisis, que se originó el 28 de febrero tras ataques con misiles entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, ha generado preocupación por su impacto en los precios del petróleo, los alimentos y fertilizantes.

En el encuentro estuvieron presentes Christopher Paniagua, del Banco Popular por ser ejecutivo del Consejo del Conep;Leonardo Matos, de Central Romana, César Dargam y Celso Juan Marranzini.

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Además, el gremio empresarial recibió a la comisión designada por el presidente de la República, Luis Abinader, integrada por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

Cuatro reuniones en menos de un mes

El proceso de diálogo inició el 31 de marzo, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un encuentro a puertas cerradas con empresarios en el Palacio Nacional.

En esa primera reunión no se presentaron medidas concretas, pero se abrió formalmente el canal de comunicación y se expuso el estado de la economía.

El segundo encuentro se realizó el 9 de abril en el Ministerio de Hacienda y Economía, con la participación del ministro Magín Díaz y el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.

Allí se explicó que el país enfrenta un escenario complejo debido a su dependencia del petróleo importado, lo que impacta directamente los costos internos.

En esa ocasión, el Gobierno reiteró sus prioridades:

Mantener la estabilidad económica y social.

Proteger a los sectores más vulnerables.

Mitigar el impacto en la canasta básica mediante subsidios focalizados y reasignación del gasto público.

La tercera reunión tuvo lugar el 16 de abril en el Palacio Nacional. En ese encuentro, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, destacó la importancia del diálogo para anticipar los efectos del conflicto internacional y reducir su impacto en la población.

Además, planteó la necesidad de disminuir la dependencia de materias primas provenientes de zonas en conflicto.

Medidas anunciadas y expectativas

En su alocución del 22 de marzo, el presidente Abinader advirtió que el país deberá asumir “ciertos sacrificios” ante la coyuntura.

Entre las medidas anunciadas figuran:

RD$ 10,000 millones en subsidios.

RD$ 1,000 millones para fertilizantes.

Mantenimiento del precio del GLP sin alzas.

Continuidad de la inversión pública como motor económico.

El objetivo de estas acciones, de acuerdo con el presidente Abinader, es proteger a los sectores más vulnerables frente al encarecimiento de los combustibles y los alimentos.

Sector empresarial presente

En estos encuentros participan los principales gremios del sector privado, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la AIRD.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más