El Gobierno dominicano inició una ronda de encuentros con sectores productivos y sociales con el objetivo de articular una respuesta económica frente a la crisis global derivada del conflicto en Medio Oriente, cuyos efectos ya generan incertidumbre en los mercados internacionales y presiones sobre economías importadoras como República Dominicana.

Al concluir la primera reunión con representantes del sector empresarial, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicó que el país enfrenta un escenario complejo por su dependencia del petróleo importado, lo que incide directamente en los costos internos, especialmente en alimentos y bienes esenciales.

En ese contexto, aseguró que el Gobierno ha definido como prioridades mantener la estabilidad económica y social, proteger a los sectores más vulnerables y amortiguar el impacto en la canasta básica.

Díaz subrayó que, pese al entorno adverso, la economía dominicana cuenta con fundamentos sólidos, entre ellos la credibilidad institucional y las reservas del Banco Central, lo que permite enfrentar la coyuntura con margen de maniobra.

Indicó además que las medidas contempladas incluyen subsidios focalizados financiados mediante la reasignación del gasto corriente, procurando evitar afectaciones a la inversión pública, así como la aplicación gradual de políticas para preservar la estabilidad.

Paliza destaca unidad y diálogo como clave ante la crisis

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró el inicio del diálogo como un paso esencial para construir consensos frente a un contexto internacional desafiante. Señaló que este será el primero de varios encuentros que se desarrollarán en las próximas semanas con distintos actores de la vida nacional, incluyendo sectores sociales y políticos.

Paliza enfatizó que la coyuntura obliga a una respuesta basada en la unidad nacional, dejando de lado diferencias políticas para priorizar soluciones conjuntas. A su juicio, la capacidad de articulación entre Gobierno, empresarios y demás sectores refleja la resiliencia del país y su disposición a enfrentar de manera coordinada los efectos de la crisis global.

Al encuentro asisten, por el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo – Yayo – Sanz Lovatón; y el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Por el empresariado participa el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marranzini, según la agenda oficial.

En la reunión también están representadas organizaciones clave del sector privado, entre ellas la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación de Comerciantes e Industriales, la Asociación de Industriales de la Región Norte, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.

Asimismo, participan delegados de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la Asociación Dominicana de Exportadores, la Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, junto a representantes de la Confederación Dominicana de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más