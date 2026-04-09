El mercado de valores en República Dominicana “va muy bien” y mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido, según afirmó el superintendente del mercado de valores, Ernesto Bournigal Read. De acuerdo con sus declaraciones, el sector viene expandiéndose “año tras año, alrededor de un 15 %”, en un contexto donde el volumen transado continúa siendo “enorme”.

Bournigal Read señaló que uno de los principales motores de inversión está vinculado al sistema previsional. “Los fondos de pensiones son un motor de inversión a través de los fondos de inversión, principalmente”, sostuvo, al explicar que las administradoras de fondos “siguen colocando” y muestran una dinámica de crecimiento que se refleja en múltiples áreas de la economía.

En su diagnóstico, el avance del mercado se está apalancando en desarrollos ligados a sectores como turismo, el ámbito comercial, la infraestructura y el sector energético. En esa línea, mencionó como ejemplo reciente la inauguración de Manzanillo, señalando que fue un hito “a través del mercado de valores”, y subrayó la importancia de destacarlo para comprender el rol del sistema en el financiamiento de inversiones.

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Para el superintendente, el mercado de valores no solo actúa como vehículo de inversión, sino también como plataforma para la diversificación de portafolios y la generación de riqueza. “Es verdaderamente una fuente de creación, de inversión, de diversificación, de portafolio, de riqueza y también de creación de empleo”, afirmó. En su explicación, cada nueva inversión activa una cadena de actividad económica que, en última instancia, se traduce en puestos de trabajo.

Sin embargo, Bournigal Read advirtió que el crecimiento no está exento de desafíos. Entre los retos principales, destacó la necesidad de ampliar la base de inversionistas, especialmente entre las personas físicas. “Tenemos que tratar de continuar creciendo lo que es la base de inversionistas… atraerlos más, porque todavía estamos en un nivel que es bajo”, sostuvo, al apuntar que aún “falta conciencia” sobre las oportunidades y el funcionamiento del mercado.

En ese marco, explicó que la Superintendencia está asumiendo un rol activo para impulsar la educación financiera como “un puente hacia la inversión”. Aclaró que se trata de un proceso gradual: “La educación primero se convierte en conciencia y después en ejecución”. Por eso, enfatizó que no se trata de resultados “de la noche a la mañana”, sino de un camino de desarrollo que, combinado con productos dirigidos a las personas físicas, debería traducirse en un crecimiento “más y más importante” para el mercado de valores dominicano.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más