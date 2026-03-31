Con 24 minutos de retraso sobre la hora prevista, el presidente Luis Abinader encabezó este martes una reunión a puertas cerradas en el Palacio Nacional con representantes del sector empresarial y altos funcionarios del Gobierno, con el objetivo de trazar una estrategia conjunta para contener el impacto de la crisis internacional del petróleo sobre la economía dominicana.

El encuentro reúne a los principales gremios del sector privado: el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Junta Agropecuaria Empresarial. El propósito central es proteger a los sectores más vulnerables frente al encarecimiento de los combustibles y los alimentos.

Los funcionarios en la mesa

Entre los ministros que participan en la reunión se encuentran José Paliza, ministro de la Presidencia; Víctor Bisonó, titular de Vivienda y Edificaciones; y Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes. También asiste Peter A. Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad.

La presencia de Sanz Lovatón resulta particularmente relevante: días antes, el ministro ya había activado un protocolo de anticipación estratégica junto al Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP) para garantizar el abastecimiento continuo y neutralizar la especulación en los precios de productos esenciales.

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El contexto: una crisis que ya se siente

La reunión se produce en un momento de alta tensión económica. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado un aumento acelerado en los precios internacionales del crudo, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, según reportó AcentoTV.

El pasado 22 de marzo, Abinader se dirigió a la nación en cadena de radio y televisión para advertir que el país deberá asumir "ciertos sacrificios" ante la coyuntura. En ese mensaje, según informó Acento, el mandatario anunció tres objetivos fundamentales: mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; subsidiar los fertilizantes para frenar el alza de los alimentos; y sostener la inversión pública como motor de crecimiento.

Entre las medidas concretas, el presidente comprometió RD$10,000 millones para subsidios y RD$1,000 millones para fertilizantes destinados a los productores agrícolas, además de mantener el precio del GLP sin alzas, según detalló Acento. En las últimas dos semanas, la gasolina ya acumulaba un aumento de 15 pesos.

Austeridad y medidas previas

El Gobierno ha dado señales de ajuste en el gasto. El pasado 28 de marzo, Acento informó que el Poder Ejecutivo suspendió el tradicional desfile cívico-militar del 30 de marzo en Santiago como parte de las medidas de austeridad adoptadas ante la crisis derivada de la guerra contra Irán.

Asimismo, el mandatario sugirió que las empresas implementen el teletrabajo como medida preventiva para reducir el consumo de combustibles, según reportó Acento. El Gobierno también impulsa la aprobación de una ley de eficiencia energética como respuesta estructural a la dependencia del petróleo importado, de acuerdo con una nota de Acento que detalla cómo el discurso oficial evolucionó del monitoreo a la acción legislativa.

El sector privado: entre el respaldo y la demanda de diálogo

La reunión de este martes responde, en parte, a la solicitud que la propia AIRD hizo tras el discurso presidencial del 22 de marzo. Los industriales pidieron la activación inmediata de un espacio de concertación permanente entre el Gobierno y el sector privado para evaluar medidas, formular propuestas y dar seguimiento a la evolución de la crisis.

El economista Isidoro Santana advirtió en una columna publicada en Acento que el impacto dependerá de la duración e intensidad del conflicto, y recordó que, a diferencia de crisis petroleras anteriores, hoy las fuentes de divisas del país están más diversificadas, aunque la dependencia del gas es mayor.

Por su parte, un análisis de Acento señaló que República Dominicana mantiene una dependencia de Estados Unidos que concentra más del 80% de las importaciones de combustibles, lo que eleva la presión sobre una economía que intenta acelerar su transición hacia energías renovables.

Las voces críticas

No todas las reacciones han sido de respaldo. El columnista Alfredo Cruz Polanco escribió en Acento que "el país no soporta más sacrificios" y exigió que sea el Gobierno —y no la ciudadanía— quien cargue con los ajustes y los aumentos de precios. Mientras tanto, el editorial de Acento del 28 de marzo señaló que "la crisis no vino sola" y cuestionó que el relato oficial presente el golpe como una amenaza exclusivamente importada, sin reconocer las debilidades estructurales del sistema energético dominicano.

Nota en desarrollo. Se actualizará con los resultados de la reunión.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más