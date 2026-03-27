El presidente Luis Abinader sugirió que algunas empresas implementaran el teletrabajo como medida preventiva ante los efectos económicos derivados de la guerra en Medio Oriente.

Esta decisión busca mitigar el impacto en el consumo de combustibles y la presión sobre el sistema energético nacional, al tiempo que promueve una cultura laboral más flexible y sostenible frente a escenarios internacionales adversos.

El teletrabajo es una modalidad laboral en la que los empleados realizan sus funciones fuera de la oficina tradicional, generalmente desde sus hogares, utilizando herramientas digitales como internet, plataformas de comunicación y sistemas de gestión en línea.

Esta forma de trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa que permite mantener la productividad sin necesidad de desplazamientos físicos diarios.

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Uno de los principales beneficios del teletrabajo es:

Las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el impacto que podrían tener las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán en los precios del petróleo reavivan una preocupación conocida: cuando suben los combustibles, se encarece buena parte de la economía doméstica.

Esto hace que el teletrabajo sea una alternativa para los empleados dominicanos, que alcanzaron los 5 millones al cierre de diciembre del 2025, de acuerdo con el Banco Central (BCRD).

Reducción en el consumo de energía.

Menor uso del transporte.

Fortalecimiento del ahorro.

Reducción de deudas.

Al disminuir la cantidad de personas que se trasladan diariamente hacia sus lugares de trabajo, se reduce el consumo de combustibles fósiles.

Asimismo, las empresas requieren menos electricidad para iluminación, aire acondicionado y equipos, lo que representa un ahorro energético tanto para las empresas como para el sistema eléctrico en general.

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