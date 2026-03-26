El 20 de marzo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó un plan de 10 puntos de emergencia dirigido a gobiernos, empresas y hogares. Las recomendaciones incluyen:
- Trabajar desde casa siempre que sea posible
- Reducir los límites de velocidad en autopistas al menos 10 km/h
- Evitar viajes en avión cuando existan alternativas
- Fomentar el uso compartido de autos (carpooling)
- Restringir la circulación de vehículos con sistemas de patentes pares/impares
- Priorizar el transporte público
- Implementar días sin auto en ciudades
- Pasar a cocina eléctrica donde sea posible
- Reducir el consumo energético en hogares y oficinas
- Trasladar carga a modos más eficientes (ferrocarril, barco)
El director de la AIE, Fatih Birol, comparó la crisis con la suma de los shocks petroleros de los años 70 y la guerra de Ucrania, advirtiendo que "los líderes mundiales no dimensionaron inicialmente el impacto".
Asia: el continente más golpeado
Asia importa alrededor del 90% de la energía que transita por el estrecho de Ormuz, lo que la convierte en la región más expuesta a la crisis. Las medidas adoptadas son las más drásticas del planeta.
India: sin gas para cocinar ni para cremar
La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) ha golpeado la vida cotidiana india de formas impensadas:
- Crematorios sin gas. El crematorio Vaikunth Dham de Pune, el más grande de Maharashtra, suspendió las cremaciones a gas y volvió a la leña y la electricidad. En Vijayawada, las familias deben costear cremaciones con leña, mucho más caras.
- Restaurantes sin freidoras. Se instó a los restaurantes a eliminar las frituras profundas y reducir horarios de apertura para ahorrar gas.
- Filas de días por un tanque (garrafa). En Nueva Delhi, personas como Maya Rani, de 36 años, esperan cuatro días consecutivos para conseguir una garrafa de gas para cocinar, sin éxito.
- Vuelta a combustibles contaminantes. Ante la falta de GLP, aumentaron las ventas de leña, kerosene y tortas de estiércol de vaca como combustible para cocinar, revirtiendo años de avances ambientales.
Sri Lanka: semana de cuatro días y racionamiento
El presidente Anura Kumara Dissanayake implementó las siguientes medidas:
- Semana laboral de cuatro días para el sector público, con los miércoles declarados feriado para conservar combustible.
- Racionamiento de combustible: máximo 15 litros de gasolina o diésel por semana por conductor.
- Sistema de código QR ampliado para controlar las compras de combustible, con largas colas de motos y tuk-tuks en las estaciones de servicio.
Filipinas: estado de emergencia energética
Filipinas, que importa el 98% de su petróleo del Golfo, se convirtió en el primer país en declarar emergencia energética nacional. El presidente Ferdinand Marcos anunció la compra de un millón de barriles adicionales y prometió "un flujo de petróleo, no una ni dos entregas, sino un flujo". Los precios locales de diésel y gasolina se duplicaron desde el inicio de la guerra.
Corea del Sur: duchas más cortas y restricción vehicular
El presidente Lee Jae Myung lanzó una campaña nacional de ahorro energético que incluye:
- Baños más cortos
- Cargar dispositivos electrónicos solo de día
- Sistema de patentes pares/impares obligatorio en el sector público, con posibilidad de extenderlo al privado
- Reinicio de plantas nucleares y reducción del uso de gas natural licuado (GNL) para generación eléctrica
- Restricciones a la exportación de nafta
- Un paquete de estímulo de 16.600 millones de dólares, incluyendo vouchers para consumidores
Las reservas de petróleo del país podrían durar menos de dos meses en términos reales.
Tailandia: aire acondicionado a 26 grados obligatorio
El gobierno tailandés lanzó la campaña "Energy Saving Plus Plus":
- Aire acondicionado no menor a 26°C en edificios públicos y comerciales. En Chiang Mai, el municipio emitió un "decreto de los 26 grados".
- Reducción obligatoria del 10% en el consumo eléctrico de organismos gubernamentales.
- Los precios de combustible y alimentos subieron en cascada, afectando desde el transporte hasta el empaquetado de comida.
Bangladesh: filas y miedo al desabastecimiento
Desde principios de marzo, los conductores hacen fila detrás de sogas en las estaciones de servicio de Daca, esperando su turno para cargar combustible en un clima de incertidumbre creciente.
Japón: la guerra llega a los curris y los crematorios
The Japan Times tituló que la guerra en Irán "golpea los curris indios y los crematorios", reflejando cómo la crisis de suministro afecta cadenas alimentarias y rituales funerarios en toda Asia. Japón, firmante de la declaración conjunta sobre el estrecho de Ormuz, enfrenta su propia vulnerabilidad como gran importador de GNL.
Europa: racionamiento, teletrabajo y nuevas reglas para viviendas
Eslovenia: primer país de la UE en racionar combustible
Eslovenia se convirtió en el primer Estado miembro de la UE en implementar racionamiento de combustible:
- Máximo 50 litros por día para conductores particulares
- 200 litros para empresas y agricultores
- La medida responde al "turismo de combustible" de conductores austríacos que cruzaban la frontera para aprovechar los precios regulados eslovenos.
Reino Unido: teletrabajo, límites de velocidad y paneles solares obligatorios
El CEO de Shell, Wael Sawan, advirtió que Europa podría enfrentar escasez de combustible "en semanas".
- El gobierno estudia reducir los límites de velocidad en autopistas para disminuir el consumo de combustible.
- Se introdujeron nuevas normas que obligan a instalar bombas de calor y paneles solares en todas las viviendas nuevas en Inglaterra, como parte de la respuesta a la crisis.
Unión Europea: recortes de impuestos y subsidios en debate
Los líderes de la UE pidieron a la Comisión Europea preparar "medidas temporales focalizadas" para amortiguar el impacto, incluyendo recortes de impuestos a la energía y subsidios directos. Pero los países están divididos: algunos quieren intervenir el mercado de carbono europeo; otros se niegan a debilitar las reglas climáticas.
China: freno a las subas de combustible y colas en estaciones
El gobierno chino redujo a la mitad las subas de precios de combustible previstas: la gasolina subirá 1.160 yuanes por tonelada en lugar de los 2.205 previstos. Aun así, el precio de la nafta ya subió un 20% desde el inicio del conflicto. En varias ciudades, se formaron largas filas en las estaciones de servicio durante el fin de semana, con conductores llenando bidones por temor al desabastecimiento.
África: semanas de reservas y búsqueda desesperada de proveedores
Muchas economías africanas funcionan con semanas de combustible refinado en reserva. Unos 600.000 barriles diarios de productos petroleros que normalmente fluyen del Golfo al continente están en riesgo. Sudáfrica declaró estar "buscando en todas partes" nuevas fuentes de suministro. Los países más vulnerables son los que dependen casi totalmente de las importaciones del Golfo, donde los costos de combustible, transporte y alimentos se dispararon.
El mundo laboral: ¿la semana de cuatro días llegó para quedarse?
La crisis energética está acelerando cambios que la pandemia de COVID-19 había iniciado:
La AIE recomendó formalmente el teletrabajo como medida de ahorro energético.
Gobiernos asiáticos están reduciendo la semana laboral para ahorrar energía, y expertos de Fortune sugieren que la semana de cuatro días "podría quedarse para siempre".
Sri Lanka ya la implementó; Corea del Sur y Tailandia imponen restricciones que reducen de facto los días de actividad plena. De hecho, esta ha sido la solicitud que desde el pasado domingo hace el presidente Luis Abinader al empresariado dominicano.
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