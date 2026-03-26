El 20 de marzo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó un plan de 10 puntos de emergencia dirigido a gobiernos, empresas y hogares. Las recomendaciones incluyen:

Trabajar desde casa siempre que sea posible Reducir los límites de velocidad en autopistas al menos 10 km/h Evitar viajes en avión cuando existan alternativas Fomentar el uso compartido de autos (carpooling) Restringir la circulación de vehículos con sistemas de patentes pares/impares Priorizar el transporte público Implementar días sin auto en ciudades Pasar a cocina eléctrica donde sea posible Reducir el consumo energético en hogares y oficinas Trasladar carga a modos más eficientes (ferrocarril, barco)

El director de la AIE, Fatih Birol, comparó la crisis con la suma de los shocks petroleros de los años 70 y la guerra de Ucrania, advirtiendo que "los líderes mundiales no dimensionaron inicialmente el impacto".

Una mujer trabaja desde su casa en su escritorio utilizando una computadora y una laptop en un espacio de oficina doméstico, a raíz de las medidas tomadas por la guerra contra Irán. MASSET / Hans Lucas. (Photo by Mathieu Thomasset / Hans Lucas via AFP)

Asia: el continente más golpeado

Asia importa alrededor del 90% de la energía que transita por el estrecho de Ormuz, lo que la convierte en la región más expuesta a la crisis. Las medidas adoptadas son las más drásticas del planeta.

India: sin gas para cocinar ni para cremar

La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) ha golpeado la vida cotidiana india de formas impensadas:

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Sri Lanka: semana de cuatro días y racionamiento

El presidente Anura Kumara Dissanayake implementó las siguientes medidas:

Semana laboral de cuatro días para el sector público, con los miércoles declarados feriado para conservar combustible.

para el sector público, con los miércoles declarados feriado para conservar combustible. Racionamiento de combustible : máximo 15 litros de gasolina o diésel por semana por conductor .

: . Sistema de código QR ampliado para controlar las compras de combustible, con largas colas de motos y tuk-tuks en las estaciones de servicio.

Filipinas: estado de emergencia energética

Filipinas, que importa el 98% de su petróleo del Golfo, se convirtió en el primer país en declarar emergencia energética nacional. El presidente Ferdinand Marcos anunció la compra de un millón de barriles adicionales y prometió "un flujo de petróleo, no una ni dos entregas, sino un flujo". Los precios locales de diésel y gasolina se duplicaron desde el inicio de la guerra.

Corea del Sur: duchas más cortas y restricción vehicular

El presidente Lee Jae Myung lanzó una campaña nacional de ahorro energético que incluye:

Baños más cortos

Cargar dispositivos electrónicos solo de día

Sistema de patentes pares/impares obligatorio en el sector público, con posibilidad de extenderlo al privado

obligatorio en el sector público, con posibilidad de extenderlo al privado Reinicio de plantas nucleares y reducción del uso de gas natural licuado (GNL) para generación eléctrica

y reducción del uso de gas natural licuado (GNL) para generación eléctrica Restricciones a la exportación de nafta

Un paquete de estímulo de 16.600 millones de dólares , incluyendo vouchers para consumidores

Las reservas de petróleo del país podrían durar menos de dos meses en términos reales.

Tailandia: aire acondicionado a 26 grados obligatorio

El gobierno tailandés lanzó la campaña "Energy Saving Plus Plus":

Aire acondicionado no menor a 26°C en edificios públicos y comerciales. En Chiang Mai, el municipio emitió un "decreto de los 26 grados".

en edificios públicos y comerciales. En Chiang Mai, el municipio emitió un "decreto de los 26 grados". Reducción obligatoria del 10% en el consumo eléctrico de organismos gubernamentales.

en el consumo eléctrico de organismos gubernamentales. Los precios de combustible y alimentos subieron en cascada, afectando desde el transporte hasta el empaquetado de comida.

Bangladesh: filas y miedo al desabastecimiento

Desde principios de marzo, los conductores hacen fila detrás de sogas en las estaciones de servicio de Daca, esperando su turno para cargar combustible en un clima de incertidumbre creciente.

Japón: la guerra llega a los curris y los crematorios

The Japan Times tituló que la guerra en Irán "golpea los curris indios y los crematorios", reflejando cómo la crisis de suministro afecta cadenas alimentarias y rituales funerarios en toda Asia. Japón, firmante de la declaración conjunta sobre el estrecho de Ormuz, enfrenta su propia vulnerabilidad como gran importador de GNL.

Europa: racionamiento, teletrabajo y nuevas reglas para viviendas

Eslovenia: primer país de la UE en racionar combustible

Eslovenia se convirtió en el primer Estado miembro de la UE en implementar racionamiento de combustible:

Máximo 50 litros por día para conductores particulares

para conductores particulares 200 litros para empresas y agricultores

La medida responde al "turismo de combustible" de conductores austríacos que cruzaban la frontera para aprovechar los precios regulados eslovenos.

Reino Unido: teletrabajo, límites de velocidad y paneles solares obligatorios

El CEO de Shell, Wael Sawan, advirtió que Europa podría enfrentar escasez de combustible "en semanas".

Unión Europea: recortes de impuestos y subsidios en debate

Los líderes de la UE pidieron a la Comisión Europea preparar "medidas temporales focalizadas" para amortiguar el impacto, incluyendo recortes de impuestos a la energía y subsidios directos. Pero los países están divididos: algunos quieren intervenir el mercado de carbono europeo; otros se niegan a debilitar las reglas climáticas.

China: freno a las subas de combustible y colas en estaciones

El gobierno chino redujo a la mitad las subas de precios de combustible previstas: la gasolina subirá 1.160 yuanes por tonelada en lugar de los 2.205 previstos. Aun así, el precio de la nafta ya subió un 20% desde el inicio del conflicto. En varias ciudades, se formaron largas filas en las estaciones de servicio durante el fin de semana, con conductores llenando bidones por temor al desabastecimiento.

África: semanas de reservas y búsqueda desesperada de proveedores

Muchas economías africanas funcionan con semanas de combustible refinado en reserva. Unos 600.000 barriles diarios de productos petroleros que normalmente fluyen del Golfo al continente están en riesgo. Sudáfrica declaró estar "buscando en todas partes" nuevas fuentes de suministro. Los países más vulnerables son los que dependen casi totalmente de las importaciones del Golfo, donde los costos de combustible, transporte y alimentos se dispararon.

El mundo laboral: ¿la semana de cuatro días llegó para quedarse?

Una mujer trabaja en un escritorio con dos monitores durante su jornada de teletrabajo en una oficina en casa en Auch, Gers, Francia, el 13 de febrero de 2026.

El espacio de trabajo incluye una laptop, un teléfono y artículos de oficina que ilustran las rutinas cotidianas del teletrabajo.

(Foto de Isabelle Souriment / Hans Lucas vía AFP)

La crisis energética está acelerando cambios que la pandemia de COVID-19 había iniciado:

La AIE recomendó formalmente el teletrabajo como medida de ahorro energético.

Gobiernos asiáticos están reduciendo la semana laboral para ahorrar energía, y expertos de Fortune sugieren que la semana de cuatro días "podría quedarse para siempre".

Sri Lanka ya la implementó; Corea del Sur y Tailandia imponen restricciones que reducen de facto los días de actividad plena. De hecho, esta ha sido la solicitud que desde el pasado domingo hace el presidente Luis Abinader al empresariado dominicano.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más