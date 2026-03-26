El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este jueves que las palabras y los comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región para seguir la guerra.

Así se lo trasladó a su homólogo turco, Hakan Fidan, en una llamada telefónica de la que informó su oficina, que no señaló si el ministro iraní le informó de cuál es la postura de Irán frente a las conversaciones.

Por su parte, Fidan enfatizó el compromiso de Turquía de intentar ayudar a detener la guerra.

Todo ello mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo", aunque lo niegue, y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento de cinco días que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes y en plenas negociaciones para un acuerdo de paz.

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Irán ha manifestado varias veces en los últimos días que no ha salido de ellos la iniciativa ni la petición de negociar y ha rechazado el plan de 15 puntos enviado por Trump para finalizar la guerra por considerarlo "excesivo", según una fuente oficial citada por la prensa iraní.

Este miércoles por la tarde, Araqchí aseguró que "no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense", pero confirmó que ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.

Pakistán es uno de ellos y su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, confirmó este jueves que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán.

Irán envió anoche una respuesta a la propuesta, añadiendo sus condiciones -que incluyen que la guerra no se repita y que cese la agresión, entre otras- y ahora, según informó una fuente oficial a la agencia Tasnim (vinculada a la Guardia Revolucionaria), espera respuesta de Estados Unidos.

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