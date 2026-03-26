Una reciente encuesta de Fox News evidencia que los votantes estadounidenses mantienen posturas divididas sobre la acción militar de Estados Unidos contra Irán, con una tendencia significativa de rechazo, incluso cuando la mayoría percibe a ese país como una amenaza para la seguridad nacional.

El sondeo muestra que un 61 % de los consultados considera que Irán representa un riesgo real para Estados Unidos. Sin embargo, esa percepción no se traduce en un respaldo contundente a la ofensiva militar: el apoyo y el rechazo se sitúan empatados en 50 % cada uno.

Además, más de la mitad de los votantes (51 %) opina que la gestión del expresidente Donald Trump frente a la situación con Irán ha hecho al país menos seguro, mientras solo un 29 % cree que ha mejorado la seguridad nacional.

La encuesta también refleja una fuerte polarización política. Entre los republicanos, más de ocho de cada diez respaldan el uso de la fuerza militar, mientras que entre los demócratas el rechazo es ampliamente mayoritario, con cerca de ocho de cada diez en contra de los ataques. Los votantes independientes, por su parte, se inclinan mayormente hacia la desaprobación tanto de la acción militar como de sus efectos en la seguridad del país.

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En cuanto a la evaluación general de la política exterior, el estudio indica que Trump enfrenta un balance negativo, con un 40 % de aprobación frente a un 60 % de desaprobación en ese ámbito.

Los resultados del sondeo reflejan un escenario de división interna en Estados Unidos respecto a su política hacia Irán, donde el reconocimiento del riesgo no necesariamente implica apoyo a la intervención militar, y donde las diferencias partidarias continúan marcando la opinión pública.

Mala nota en encuesta del Centro de Investigación Pew

A los resultados de la encuesta de Fox News se suma el resultado de un levantamiento hecho por el Centro de Investigación Pew publicado este miércoles, el cual revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En concreto, el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al 37 % que la aprueba, y el 59% opina que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al recurrir la fuerza militar, mientras que el 38 % opina que hizo lo correcto.

Además, el sondeo refleja que hay casi el doble de personas que opinan que los ataques no están yendo bien, el 45 %, frente a las que creen que está funcionando extremadamente bien o muy bien, el 25%.

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