El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que los encuentros entre el presidente Luis Abinader y el sector empresarial resultan fundamentales para anticipar y mitigar los efectos de la crisis internacional desatada por la guerra en Medio Oriente, que ya comienza a sentirse en la economía local.

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"El objetivo es que el impacto del conflicto sea lo menos lesivo posible para la población", señaló Brache previo a la reunión con representantes del sector privado convocada por el Ejecutivo. El dirigente industrial subrayó además la necesidad de disminuir la dependencia de materias primas provenientes de zonas en conflicto, a fin de evitar el encarecimiento de costos en el país.

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Un diálogo que arrancó sin plan concreto

El Gobierno dominicano inició el pasado 9 de abril una ronda de consultas de alto nivel en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía, encabezada por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón. La instrucción partió directamente del presidente Abinader, con el propósito de alcanzar un consenso nacional frente al impacto del conflicto bélico.

Sin embargo, según informó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, la primera reunión concluyó sin que el Ejecutivo presentara un plan concreto de medidas. El encuentro sirvió, en cambio, para abrir un espacio de diálogo permanente y comunicar al sector privado el estado actual de la economía dominicana.

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La oposición también fue convocada

Las consultas se extendieron al ámbito político. El 10 de abril, una delegación oficial se reunió con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, quien tras el encuentro declaró que esperaría el plan del Gobierno antes de emitir una posición definitiva. No obstante, días después Medina acusó al Ejecutivo de no tener un plan claro y alertó por lo que denominó "la trampa del gasto corriente".

Por su parte, el ministro Sanz Lovatón respondió públicamente a las críticas del exmandatario, defendiendo la gestión del Gobierno ante la crisis.

Los comisionados también sostuvieron ayer un encuentro con Leonel Fernández, aunque el diálogo, calificado de cordial, no derivó en acuerdos concretos ni en la presentación de un plan articulado.

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Industria llama a repensar los modelos de producción

En paralelo a las reuniones de consulta, la AIRD celebró el 14 de abril el encuentro industrial "Acciones Estratégicas para el Desarrollo Productivo de la República Dominicana", donde Brache advirtió que la incertidumbre global golpea directamente la competitividad del sector manufacturero. El dirigente industrial señaló que la energía, un entorno regulatorio claro y la generación de empleo de calidad deben ocupar un lugar central en la agenda nacional.

La asociación también planteó la necesidad de repensar los modelos de producción para reducir vulnerabilidades ante shocks externos, en línea con lo que el propio Brache había adelantado como prioridad en las conversaciones con el Ejecutivo.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más