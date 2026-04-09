El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) confirmó que participará hoy en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para abordar los efectos económicos derivados de la guerra en Irán, un conflicto que el gremio espera que “sea más corta que larga”.

Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, señaló que la posición del empresariado parte de acudir a escuchar y mantener una actitud abierta a la conversación. “Estamos siempre permanentemente en la mejor disposición de cualquier diálogo”, dijo, al subrayar que situaciones como la actual obligan a tomar medidas para que el país se adapte al impacto de la crisis.

Marranzini describió el momento como un “shock” que presiona tanto al Gobierno como al sector privado. De un lado, explicó, el impacto se siente en el presupuesto público; del otro, en los presupuestos de empresas y personas. En ese contexto, afirmó que el reto central es “buscar un equilibrio” entre el dinamismo de la economía y el uso de los recursos disponibles para absorber los efectos.

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Entre las medidas planteadas, el presidente del CONEP mencionó la necesidad de “saber utilizar el dinero de la forma más inteligente”, focalizar subsidios y reducir gastos que, de manera temporal, no aporten valor. “Focalizar los subsidios, reducir cualquier gasto que temporalmente no agregue valor”, enumeró como parte de un enfoque de contención y priorización.

El dirigente empresarial también puso el acento en el impulso a la inversión como vía para amortiguar el golpe y sostener el empleo. Indicó que debe buscarse “aquellas inversiones que podamos impulsarla más” para que esos recursos entren a la economía y se traduzcan en generación de puestos de trabajo, como parte del equilibrio que, a su juicio, requiere una “balanza” con varios factores a la vez.

Marranzini enmarcó la coyuntura en una serie de episodios previos que han puesto a prueba la economía, al recordar shocks externos como la pandemia de covid-19, la guerra en Rusia y la crisis financiera de 2009. “Y el país ha salido adelante”, afirmó, para concluir que mantienen la confianza en que esta vez también se superará la situación.

Sobre el proceso de diálogo, el presidente del CONEP indicó que existe una convocatoria “para próximamente” y que ya se está produciendo un primer llamado. “Hoy hay una primera convocatoria e… iremos avanzando”, sostuvo, al insistir en que el objetivo es conversar y construir respuestas ante la crisis.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más