Banreservas usa el Día de la Ética para exhibir su certificación antisoborno, única en el Caribe

El Banco de Reservas convirtió este miércoles la conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana —que se celebra cada 29 de abril— en un escenario para ratificar su posicionamiento como referente regional en materia de transparencia institucional. El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, encabezó una conferencia en la que volvió a poner sobre la mesa la recertificación ISO 37001 antisoborno que el banco obtuvo en octubre de 2025, y que lo convierte, según la propia institución, en la primera y única entidad financiera de República Dominicana y del Caribe en alcanzar ese estándar internacional.

La norma ISO 37001, desarrollada por la Organización Internacional de Normalización, establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno dentro de una organización. Obtenerla no es un trámite menor: implica auditorías externas periódicas y la demostración de que los controles internos funcionan de manera efectiva y sostenida.

Banreservas obtuvo su primera certificación bajo esta norma y luego, en octubre pasado, superó el proceso de recertificación —que evalúa si el sistema se ha mantenido y mejorado— con resultados que, según Aguilera, evidencian "un marco robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales".

Lo llamativo es el alcance de la certificación dentro del propio banco: diez vicepresidencias están cubiertas bajo esta norma, incluyendo las de Auditoría, Tesorería, Contabilidad, Legal, Cumplimiento, Capital Humano y Negocios Gubernamentales, entre otras. Esa amplitud es, precisamente, lo que distingue el caso dominicano del resto de la región.

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Ética como política, no solo como discurso

Durante el acto, Aguilera fue enfático en trazar una línea entre el discurso institucional y la práctica cotidiana. "Cuando la ética guía nuestro accionar, no solo cumplimos con estándares nacionales e internacionales, sino que generamos valor que se traduce en confianza, transparencia, respeto por los recursos que administramos y, sobre todo, en un compromiso genuino con el bienestar de nuestra nación", afirmó.

El titular del banco también vinculó este enfoque con las políticas del gobierno del presidente Luis Abinader, enmarcando la gestión ética del banco dentro de un proyecto más amplio de fortalecimiento institucional del Estado dominicano.

Por su parte, Johanna Reyes, presidenta del Comité de Cumplimiento de Banreservas, subrayó que ser la primera institución certificada en anticorrupción y antisoborno en el país implica una responsabilidad de continuidad: "Reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan una cultura ética sólida, capaz de incidir de manera efectiva en la toma de decisiones y en la gestión integral de los riesgos".

La conferencia: un experto iberoamericano sobre ética corporativa

El marco académico del evento lo puso Pablo Ámez, director general del Instituto de Alta Dirección de Empresas (IDADE Management School) desde 2022 y profesor especializado en Dirección de Personas en las Organizaciones, con más de 15 años de experiencia en formación de líderes en el ámbito empresarial iberoamericano.

Su conferencia, titulada "La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones", buscó anclar el debate en una reflexión más amplia: la ética no como cumplimiento regulatorio, sino como ventaja competitiva y factor de cohesión institucional.

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