Durante las últimas tres semanas, el Gobierno dominicano ha centrado su respuesta a la crisis derivada del conflicto en Medio Oriente en una serie de reuniones con empresarios, gremios productivos y líderes de la oposición, en busca de consensos para mitigar su impacto económico.

Pese a la apertura al diálogo y la continuidad de estos encuentros, aún no se ha presentado un plan definido, más allá de medidas puntuales como subsidios a los combustibles y los fertilizantes, además del monitoreo de precios. A esto se suma la ausencia de reuniones directas con sectores clave como el transporte y el agropecuario, lo que mantiene la estrategia oficial en una fase de consultas, con resultados aún pendientes.

Hasta el momento de redactar esta nota, el Ejecutivo no ha sostenido encuentros individuales con representantes de los sectores agropecuario y transporte.

Si bien la Junta Agropecuaria Empresarial (JAD) participó en la reunión del 31 de marzo en el Palacio Nacional, en la que se informó sobre acciones para evitar alzas en los alimentos y garantizar el abastecimiento, anunciadas también en una alocución del mandatario, no se han producido nuevos acercamientos directos con el sector ni con el Ministerio de Agricultura.

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En cuanto al transporte, las medidas han sido canalizadas a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Por ejemplo, el Gobierno destinó RD$1,153.8 millones para subsidiar los combustibles durante la semana del 18 al 24 de abril de 2026.

Por su parte, la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) anunció que, a partir de este lunes, iniciará encuentros para definir acciones ante posibles aumentos en las tarifas del transporte público. Su presidente, Juan Hubieres, explicó que la medida responde al incremento sostenido de los precios de los combustibles, lo que ha elevado los costos operativos del sector.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Hubieres, informó que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, solicitó un plazo de 15 días sin aumentar los pasajes como parte de una tregua. Por lo tanto, el precio del pasaje en el transporte público se mantendrá sin cambios durante ese período.

¿Cómo inició el diálogo?

El proceso de diálogo inició el 31 de marzo con una reunión a puertas cerradas en el Palacio Nacional junto a empresarios y funcionarios, en la que se discutieron medidas para contener el alza de los combustibles y su efecto en los precios de los alimentos.

El diálogo se realizó con gremios empresariales como el Conep y la AIRD. La reunión de ese martes respondió, en parte, a la solicitud que la AIRD hizo tras el discurso presidencial del 22 de marzo.

Los industriales pidieron la activación inmediata de un espacio de concertación permanente entre el Gobierno y el sector privado para evaluar medidas, formular propuestas y dar seguimiento a la evolución de la crisis. De hecho, el gremio pidió “a activación inmediata de un espacio de concertación permanente entre el Gobierno y el sector industrial” para monitorear el impacto de la crisis sobre los costos de producción.

A juicio de los industriales, los canales actuales de diálogo no son suficientes para enfrentar una coyuntura que el propio Gobierno ha calificado de grave. La AIRD quiere estar en la mesa donde se toman las decisiones.

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, señaló que la posición del empresariado parte de acudir a escuchar y mantener una actitud abierta a la conversación. “Estamos siempre permanentemente en la mejor disposición de cualquier diálogo”, dijo, al subrayar que situaciones como la actual obligan a tomar medidas para que el país se adapte al impacto de la crisis. Marranzini describió el momento como un “shock” que presiona tanto al Gobierno como al sector privado. De un lado, explicó, el impacto se siente en el presupuesto público, y del otro, en los presupuestos de empresas y personas. En ese contexto, afirmó que el reto central es “buscar un equilibrio” entre el dinamismo de la economía y el uso de los recursos disponibles para absorber los efectos. Entre las medidas planteadas: La necesidad de “saber utilizar el dinero de la forma más inteligente”.

Focalizar subsidios y reducir gastos que, de manera temporal, no aporten valor.

Focalizar los subsidios, reducir cualquier gasto que temporalmente no agregue valor”, enumeró como parte de un enfoque de contención y priorización. El dirigente empresarial también puso el acento en el impulso a la inversión como vía para amortiguar el golpe y sostener el empleo. Indicó que debe buscarse “aquellas inversiones que podamos impulsarla más” para que esos recursos entren a la economía y se traduzcan en generación de puestos de trabajo, como parte del equilibrio que, a su juicio, requiere una “balanza” con varios factores a la vez. El plan que aún se escribe

En una segunda fase, el Gobierno extendió las conversaciones al ámbito político, sosteniendo encuentros con el expresidente Danilo Medina, el 10 de abril; y el exmandatario Leonel Fernández, el 15 de abril en Funglode; con el objetivo de construir consensos nacionales frente a la coyuntura internacional.

Las reuniones fueron encabezadas por una comisión integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien sostuvo que estos encuentros no estarán limitados a sectores afines al oficialismo, sino que forman parte de una estrategia de diálogo con los actores de la vida política nacional.

“Esto es un momento que nos une a todos y que nos obliga a todos. No es un momento de colores políticos”, expresó, al destacar la necesidad de aunar voluntades ante un contexto internacional que afecta directamente el costo de vida de la población.

El expresidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó el PLD, Danilo Medina, no firmará en blanco: su partido espera recibir el “plan que será elaborado próximamente”, para socializarlo con la dirección y aportar sugerencias o consideraciones sobre su contenido. “Quedamos a la espera”.

La delegación presentó un plan articulado en tres pilares al expresidente de la República, Leonel Fernandez.

Protección social y estabilidad del costo de la vida.

Dinamización de la economía.

Reorganización del gasto público.

El problema es que ese mismo discurso de unidad ya lo ensayó Paliza la semana anterior, cuando se reunió con el expresidente Danilo Medina. En aquella ocasión, Medina salió a decir públicamente que el Ejecutivo “no tiene un plan” para enfrentar la crisis.

El encuentro con Leonel Fernández siguió el mismo guión: cordialidad en la sala, exposición en el auditorio de Funglode, y una carpeta como símbolo de que el plan parece estar escrito, destacó ACENTO en ese momento.

Los temas abordados no fueron desarrollados en profundidad. Nadie firmó nada. Nadie acordó nada. El encuentro “se enmarca en los esfuerzos por fortalecer el diálogo político”, dijeron las partes.

Aunque las autoridades han logrado articular espacios de diálogo con múltiples sectores, las informaciones apuntan a que aún no se ha presentado un plan integral consolidado, más allá de las medidas económicas ya en ejecución.

¿Hay plan o no? Esto dice Yayo

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que la prioridad del Gobierno es “proteger el bolsillo de la población más vulnerable” y presentó como eje central una combinación de subsidios y reuniones, que Luis Abinader, ya había anunciado el 5 de abril, con sectores productivos para evitar presiones adicionales sobre los precios.

Defendió que la respuesta oficial no se limita a medidas económicas, sino que incorpora diálogo con diversos sectores.

Dijo que el Gobierno ha conversado con “personalidades del mundo político” y del “mundo empresarial” para “escuchar ideas” y trabajar de forma articulada.

Reuniones cada dos semanas con los empresarios: ¿Qué acordaron?

Según informó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, la primera reunión concluyó sin que el Ejecutivo presentara un plan concreto de medidas.

El encuentro sirvió, en cambio, para abrir un espacio de diálogo permanente y comunicar al sector privado el estado actual de la economía dominicana.

El presidente Luis Abinader anunció el pasado jueves 16 de abril que los precios de los combustibles no sufrirán variación durante la presente semana, en el marco de la reunión sostenida con representantes del sector empresarial dominicano.

El mandatario también informó que el próximo encuentro con el sector privado se realizará en dos semanas.

La próxima reunión será entonces la tercera instancia formal de este proceso de consulta, y el momento en que el sector privado esperará respuestas más precisas.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, aclaró que el enfoque es de monitoreo y prevención. Argumentó que el costo de manufactura o de producción de bienes y servicios incluye múltiples componentes, “muchos de los cuales no se producen” en República Dominicana, por lo que el país queda expuesto a fluctuaciones del mercado internacional.

¿Qué dicen los comerciantes?

La Federación de Comerciantes aseguró que en República Dominicana hay suficiente abasto de los principales productos de la canasta básica y pidió evitar el nerviosismo ante un escenario externo que, advirtió, podría presionar la economía.

El Grupo Detallistas Unidos ratificó este jueves que, hasta el momento, no se han registrado incrementos “relevantes” en los precios de la canasta familiar, pese a advertencias sobre posibles presiones en los costos de transporte.

El dirigente reconoció que existen “amenazas” por movimientos en los fletes, pero sostuvo que ese impacto “ha sido asumido por el comercio”, evitando que se traslade a los productos de mayor consumo. Según explicó, los aumentos detectados se han concentrado en artículos que “no son de alto consumo”, como cosméticos y algunos empaques plásticos.

¿Cuándo se realizaron las reuniones?

Finales de marzo de 2026: reunión a puertas cerradas en el Palacio Nacional.

9 de abril de 2026: encuentro con el sector empresarial organizado.

10 de abril de 2026: reunión con Danilo Medina (PLD).

15 de abril de 2026: reunión con Leonel Fernández (Funglode).

16 de abril 2026: reunión con los empresarios y los comerciantes en Palacio Nacional.

Sectores con los que se reunió el Gobierno

Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Asociación de Industrias de la República Dominicana.

Comerciantes y detallistas.

El contexto: una crisis que ya se siente

La reunión se produjo en un momento de tensión económica. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un aumento en los precios internacionales del crudo, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, según reportó AcentoTV.

El pasado 22 de marzo, Luis Abinader se dirigió a la nación para advertir que el país deberá asumir “ciertos sacrificios” ante la coyuntura.

En ese mensaje, según informó Acento, el mandatario anunció tres objetivos fundamentales: mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; subsidiar los fertilizantes para frenar el alza de los alimentos; y sostener la inversión pública como motor de crecimiento.

Entre las medidas concretas, el presidente comprometió RD$ 10,000 millones para subsidios y RD$ 1,000 millones para fertilizantes destinados a los productores agrícolas, además de mantener el precio del GLP sin alzas, según detalló Acento.

En las últimas dos semanas, la gasolina ya acumulaba un aumento de RD$ 15 pesos.

La crisis en Medio Oriente es real. La volatilidad del petróleo, también. Pero el deterioro del poder adquisitivo de los dominicanos venía de antes, como el propio Leonel señaló en marzo.

El Gobierno pasó de monitorear la crisis a impulsar una ley de eficiencia energética, pero esa ley lleva años sin aprobarse en el Congreso.

La pregunta que quedó sin respuesta en Funglode es la misma que se hace el ciudadano de a pie: ¿cuándo y cómo se va a sentir el plan en el bolsillo? Por ahora, lo que hay es un diálogo cordial. Afable. Respetuoso. Y sin fecha de entrega.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más