Tras una reunión con representantes de sectores comerciales e industriales por la prolongación de la crisis internacional vinculada a la guerra en Medio Oriente, la Federación de Comerciantes aseguró que en República Dominicana hay suficiente abasto de los principales productos de la canasta básica y pidió evitar el nerviosismo ante un escenario externo que, advirtió, podría presionar la economía.

“La población tiene que estar tranquila, que no haya nerviosismo”, afirmó Iván García, presidente del gremio, al señalar que los alimentos de consumo masivo que se producen en el país “no tienen ningún problema” de abastecimiento ni de precios “en estos momentos”.

García sostuvo que productos como arroz, azúcar, habichuelas, papas, ajo y cebolla se mantienen estables, y destacó una baja reciente en el precio del pollo. Según explicó, “esta semana bajó diez pesos la libra” en el mercado nacional y estimó que debería venderse a 70 pesos la libra, de acuerdo con su respuesta a preguntas de periodistas al cierre del encuentro.

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Sin embargo, el dirigente comercial lanzó una alerta por el impacto de los insumos plásticos en la economía cotidiana, al denunciar que la industria del plástico aplicó un incremento de 50% en productos como envases y vasos desechables. A su juicio, esto golpea de forma directa a quienes venden alimentos y bebidas en la calle. “¿Por qué la industria de plástico viene e incrementa un 50% el precio… que impacta a las personas que venden comida en vasos, en platos?”, cuestionó.

En ese sentido, indicó que el ministro de MiPymes, Comercio e Industria prevé reunirse con la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAS), al considerar que “son momentos que no podemos estar especulando con los precios”, aunque no se trate de un artículo que se perciba como “de consumo masivo”.

En paralelo, ante la consulta sobre posibles medidas ante la continuidad del conflicto, García relató que el sector pidió al Gobierno evitar nuevos aumentos en los combustibles por su efecto inmediato en la cadena de distribución. Señaló que un alza del gasoil se traslada a los costos logísticos y, eventualmente, al consumidor. “Si nos incrementan más, entonces nos veríamos en la necesidad de traspasar al consumidor el incremento de los combustibles”, sostuvo.

Según el presidente de la Federación de Comerciantes, al final de la reunión las autoridades les comunicaron que durante esta semana no habrá incrementos en los precios de los combustibles. “Todo el mundo puede estar tranquilo, que esta semana no nos vamos a asustar”, concluyó.