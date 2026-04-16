El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, aseguró que al cierre de una revisión conjunta con el presidente Luis Abinader sobre la situación económica, no se registran aumentos significativos en ninguna rama de la economía, aunque advirtió que el contexto sigue marcado por una incertidumbre que puede variar de un día para otro, en especial por el impacto de factores externos vinculados al conflicto en Medio Oriente.

Según explicó, la evaluación se realizó “sector por sector” y permitió constatar que, “al día de hoy”, no hay señales de incrementos relevantes en las distintas áreas productivas. Sin embargo, subrayó que el escenario es cambiante y obliga a mantener un seguimiento estrecho de variables que inciden directamente en los costos.

El vocero señaló que la prioridad compartida con el presidente es mantener el ritmo de crecimiento y la estabilidad de la economía, con especial énfasis en controlar la inflación y evitar que cualquier alteración de precios termine golpeando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. “Que los que menos recursos tienen no se vean afectados por cualquier cambio”, resumió.

Consultado sobre propuestas concretas para el sector empresarial, el representante aclaró que, por ahora, el enfoque es de monitoreo y prevención. Argumentó que el costo de manufactura o de producción de bienes y servicios incluye múltiples componentes, “muchos de los cuales no se producen” en República Dominicana, por lo que el país queda expuesto a fluctuaciones del mercado internacional.

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¿Cuál es el costo de los fletes?

En particular, mencionó como variables clave el costo de los fletes, el precio del barril de petróleo y el comportamiento de insumos como fertilizantes, elementos que —según advirtió— pueden modificar costos en períodos muy cortos. “Eso cambia en el día a día”, insistió, al justificar la decisión de no anunciar medidas inmediatas mientras no se observe un “impacto mayor”.

La estrategia, añadió, pasa por sostener canales de comunicación abiertos para actuar con rapidez si el panorama se deteriora o si se verifica un traslado de mayores costos a precios finales. La idea es mantener coordinación para responder “en el caso de que sea necesario”, sin precipitar decisiones mientras la situación se mantenga estable.

En paralelo, ante una consulta de los periodistas sobre eventuales medidas de austeridad si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, el vocero indicó que el vicepresidente ejecutivo del CONEP comentó que ya se están identificando recursos. En ese balance preliminar, señaló dos fuentes: por un lado, un superávit en las recaudaciones de impuestos; por otro, recortes que habrían permitido identificar “alrededores de mil millones de pesos”. De todos modos, aclaró que se trata de un proceso “en evolución”, sujeto a cómo avancen los acontecimientos internacionales.

Dargam remarcó la importancia de sostener el diálogo, en especial con actores políticos. Afirmó que, dada la volatilidad del escenario, se requiere una conversación permanente y amplia: “Esto no es un tema que pueda asumir un solo sector”, dijo, al enumerar la necesidad de que participen la oposición, el empresariado y la sociedad en general.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más