El vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informó que el Gobierno y el sector privado establecieron un espacio “permanente” de coordinación para dar seguimiento a la coyuntura internacional y su posible impacto en la economía dominicana, en un contexto marcado por la crisis de Irán y nuevos elementos en el escenario global.

Mario Pujols, vicepresidente de la AIRD, explicó que el jueves pasado el sector fue convocado a una reunión encabezada por los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia; Magín Díaz, de Economía y Hacienda, Eduardo Sanz Lovatón, de Industria y Comercio, con el objetivo de “comenzar a conversar en torno a la coyuntura internacional y el impacto de la misma en la economía dominicana”. Pujols hizo estas declaraciones en el "Encuentro industrial de la AIRD".

Según relató Pujols, en ese encuentro se transmitieron tres mensajes principales. El primero fue que en República Dominicana “no hay ningún tipo de [problema] de abastecimiento” ni dificultades en la comercialización de productos en el mercado. El segundo, que el año inició “de manera muy positiva” y que la economía ha mostrado resiliencia, incluyendo —siempre de acuerdo con lo planteado en la reunión— recaudaciones fiscales “por encima de los seis mil millones de pesos” durante el primer trimestre.

El tercer punto, que Pujols consideró el más relevante, fue la formalización de un mecanismo de interacción continua entre el Estado y el sector privado. “Ha quedado ya definido como un espacio permanente de interacción entre el sector público y el sector privado, lo cual es muy importante”, señaló.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Consultado sobre eventuales medidas inmediatas ante la coyuntura, el vicepresidente de la AIRD indicó que el enfoque del gremio industrial ha estado puesto en el monitoreo de los factores de producción y su variación en los precios internacionales, y en cómo estos cambios podrían impactar al sector manufacturero local.

“Al final nos hemos enfocado en monitorear el comportamiento de los factores de producción y de su variación a nivel de precios internacionales y el impacto que esto puede tener en el sector industrial dominicano”, afirmó. Agregó que, hasta el momento, no han identificado una situación que amerite “algún tipo de señal adicional” distinta a la que ya han comunicado públicamente.

No obstante, Pujols advirtió que el seguimiento se mantiene activo, especialmente por el comportamiento del petróleo. “El barril del petróleo continúa aumentando y esto tiene un impacto directo en otros factores: transporte, flota, materia prima y demás”, explicó. En ese sentido, sostuvo que la AIRD comparte la información que va levantando con el Gobierno “para que este decida las acciones a tomar”.

Sobre los resultados inmediatos del proceso de conversaciones, Pujols precisó que el paso dado el jueves fue esencialmente instalar la fase de concertación y dejar establecido el canal como un “mecanismo abierto”, a la espera de una próxima convocatoria oficial.

Además, señaló que el escenario se ha movido desde ese primer encuentro. “La coyuntura ha cambiado del jueves (pasado)… hasta el día de hoy, luego de las declaraciones del presidente Trump, por lo que entendería que en los próximos días nos estaremos reuniendo nuevamente”, concluyó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más