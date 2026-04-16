El Grupo Detallistas Unidos ratificó este jueves que, hasta el momento, no se han registrado incrementos “relevantes” en los precios de la canasta familiar, pese a advertencias sobre posibles presiones en los costos de transporte.

Durante una rueda de prensa posterior a una reunión de seguimiento, periodistas consultaron a Ricardo Rosario —presidente del Grupo Detallistas Unidos— sobre las medidas concretas presentadas en el encuentro. Rosario respondió que el sector mantiene lo informado previamente: “Hasta ahora no hemos tenido aumento de los precios de la canasta familiar que puedan ser relevantes”.

El dirigente reconoció que existen “amenazas” por movimientos en los fletes, pero sostuvo que ese impacto “ha sido asumido por el comercio”, evitando que se traslade a los productos de mayor consumo. Según explicó, los aumentos detectados se han concentrado en artículos que “no son de alto consumo”, como cosméticos y algunos empaques plásticos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ante la pregunta de si pueden garantizar estabilidad en los próximos días, Rosario aseguró: “El comercio detallista garantiza que, por ahora, se mantiene inalterable los precios de la canasta básica”.

Al cierre, Rosario indicó que volverán a reunirse en dos semanas para evaluar los resultados del seguimiento y la evolución de las presiones sobre la cadena de costos.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más