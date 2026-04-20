"Lógicamente, Trump le daría [a Warsh] algo de espacio y pensaría: 'Este tipo ha dicho que básicamente está a favor de bajar las tasas con el tiempo, y le daré margen antes de atacarlo'. Pero la lógica no siempre prevalece en Truth Social." — Don Kohn, exvicepresidente de la Fed

La elección de Donald Trump para dirigir el banco central más importante del mundo está a punto de comenzar su audición. El martes, el poderoso Comité Bancario del Senado tiene previsto iniciar las audiencias para confirmar a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Lo que está en juego no es solo la gestión de la mayor economía del planeta, sino también decisiones que pueden obligar a otros países a devaluar sus monedas o sacarlos de sus dificultades financieras.

Mientras el hombre de 56 años se prepara para unos agotadores días en el Capitolio, hay tres grandes preguntas en el aire.

¿Qué quiere hacer Warsh en el banco central? ¿Seguirá los pasos del actual presidente de la Fed, Jay Powell, y se encontrará en desacuerdo con Trump, con la economía estadounidense en el punto de mira? ¿Y votará el Senado en pleno para nombrarlo en el cargo?

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Una serie de entrevistas con personas cercanas a Warsh, así como con otros operadores de Washington y Wall Street, ofrece la imagen de un hombre que ha esperado años su momento y que planea grandes cambios en áreas que van desde la política de comunicación hasta la reducción de los activos de la Fed.

Pero hay desafíos aún más inmediatos.

Con Trump presionando para que se bajen las tasas de interés a pesar de las presiones inflacionarias avivadas por la guerra con Irán, apaciguar al presidente estadounidense podría generar una ruptura con los otros 11 miembros del comité de fijación de tasas de la Fed, y socavar profundamente la credibilidad del banco central tras medio decenio de inflación por encima del objetivo.

Desafiar a la Casa Blanca arriesga poner a Warsh en una ruta de colisión con el presidente, especialmente en la antesala de las cruciales elecciones de mitad de período de noviembre.

"Lógicamente, Trump le daría [a Warsh] algo de espacio y pensaría: 'Este tipo ha dicho que básicamente está a favor de bajar las tasas con el tiempo, y le daré margen antes de atacarlo'", dice Don Kohn, exvicepresidente de la Fed que trabajó con Warsh durante la crisis financiera y que ahora está en el centro de estudios Brookings Institution. "Pero la lógica no siempre prevalece en Truth Social."

¿Quién es Warsh y qué quiere?

Warsh, que perdió frente a Powell hace ocho años, ha codiciado durante mucho tiempo el puesto más alto de la Fed. Tanto es así que, cuando Trump insinuó poco después de las elecciones presidenciales de 2024 que podría nombrarlo secretario del Tesoro, Warsh dejó claro que le interesaba mucho más dirigir el banco central.

El fiel republicano, que dice haber tenido la "bendición" de ser alumno del archimonetarista Milton Friedman durante su licenciatura en Stanford, se convirtió en 2006 en el gobernador más joven de la Fed y alcanzó prominencia en los momentos más difíciles: la crisis financiera.

Habiendo trabajado previamente en Morgan Stanley y en la Casa Blanca de George W. Bush, se convirtió luego en el intermediario del entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, con Wall Street y los legisladores del Capitolio.

También fue un halcón de la inflación que expresó preocupaciones sobre las presiones de precios apenas días antes del colapso de Lehman Brothers en 2008. En última instancia, la crisis financiera que siguió resultó ser profundamente desinflacionaria.

En contraste, Warsh ha sido más moderado durante el mandato actual de Trump, mientras el presidente ha tildado a Powell de "inepto" y "tonto" por no recortar los costos de endeudamiento.

Warsh ha adaptado ideas del exjefe de la Fed Alan Greenspan para argumentar que un auge de productividad inducido por la inteligencia artificial allanará el camino para fuertes recortes de tasas de interés, una idea desestimada por otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar las tasas.

Esa no es la única posible fuente de tensión con sus presuntos colegas. Ha pasado gran parte de los 15 años transcurridos desde que renunció a la junta de gobernadores del banco central criticando a la institución.

"Ha estado alejado de la Fed durante muchos años, observando desde afuera, por lo que es razonable pensar que llegará con una visión fresca de cómo deben hacerse las cosas", dice Raghuram Rajan, exgobernador del Banco de la Reserva de la India y académico de la Universidad de Chicago, quien —al igual que Warsh— es miembro del selecto Grupo de los 30, organismo de destacados economistas y financistas. "Por supuesto, llegará en un momento en que existen inmensas restricciones políticas."

El núcleo de las críticas de Warsh a la Fed es la política de comunicación de la institución, donde preferiría un enfoque de menos es más.

Desprecia los llamados dot plots, los gráficos publicados cuatro veces al año que ofrecen a los mercados las predicciones anónimas de 19 funcionarios de la Fed sobre las tasas de interés. "Una vez que los responsables de política revelan sus previsiones económicas, pueden convertirse en prisioneros de sus propias palabras", dijo en un discurso hace un año.

Warsh también querría limitar el número de discursos y entrevistas que concede. Si bien no puede controlar cuánto hablan otros funcionarios de la Fed, espera que sigan su ejemplo. Cree que tal exposición mediática no solo genera demasiado ruido, sino que también —de manera contraproducente— refuerza la visión de los inversores de que el banco central es el actor indispensable para resolver los problemas económicos y calmar la volatilidad de los mercados.

"El argumento de Warsh para reducir la comunicación es que actuarán de manera tan coherente que no será necesario [hablar todo el tiempo]", dice Vincent Reinhart, exalto funcionario de la Fed que ahora es economista jefe de BNY Investments.

"También cree que la sobrecomunicación crea el riesgo de prometer demasiado o de menoscabar la credibilidad del comité. Y eso hace al comité más vulnerable a las críticas políticas."

Los escándalos de operaciones bursátiles —que llevaron a la renuncia, más recientemente, de la gobernadora de la Fed Adriana Kugler— evidencian la necesidad de una mayor autocrítica por parte del personal directivo, cree Warsh. El banco central estadounidense endureció sus restricciones sobre las operaciones de altos funcionarios en 2022 en respuesta a transgresiones anteriores.

El candidato también quiere reformar el enfoque de la Fed en la recopilación de datos para incluir más información en tiempo real, según personas familiarizadas con su pensamiento.

Difiere con el banco central sobre las causas del auge de la inflación a principios de esta década, que la Fed atribuye a la pandemia y a la guerra en Ucrania. Warsh cree que ese análisis es sintomático de una falta de curiosidad entre algunos funcionarios internos, muchos de los cuales son veteranos de larga data que, en su opinión, están demasiado aferrados a sus costumbres. En cambio, considera que la decisión del banco central de comprar billones de dólares en deuda pública es una razón significativa por la que los precios subieron tanto.

Warsh cree que un análisis más profundo de los problemas podría verse favorecido por "peleas de familia" amistosas dentro de la Fed. Eso reflejaría su experiencia en la era Bernanke, cuando el entonces presidente, el propio Warsh y Kohn, que era entonces vicepresidente, podían debatir en privado su respuesta a la crisis financiera.

Pero para dejar su huella en la política monetaria en un FOMC que bajo Powell ha sido en gran medida de consenso, tendrá que arrastrar a sus colegas consigo.

"Es inteligente y reflexivo… Pero su éxito en su nuevo trabajo dependerá de su capacidad para relacionarse de manera constructiva con el personal de la junta y sus colegas en el comité sobre cómo pretende hacer avanzar a la Fed", dice Jeff Lacker, expresidente de la Fed de Richmond.

Lacker señala que, para avanzar en su agenda, Warsh tiene que desarrollar sus críticas a la Fed en un argumento coherente. "Ha hecho algunas críticas contundentes al personal de la junta y al pensamiento de la Fed. Pero hace falta un modelo para superar a un modelo."

Warsh también quiere reducir el balance de la institución, de 6,7 billones de dólares, inflado por enormes oleadas de compra de bonos para impulsar la economía durante la crisis financiera y la pandemia de covid.

Chris Waller, uno de los economistas más respetados de la junta de la Fed, que perdió frente a Warsh para el puesto de presidente, ha rechazado la idea de reducir el balance a los niveles anteriores a la crisis financiera por considerarla "ineficiente" y "estúpida", ya que podría causar turbulencias en los mercados al privar a los bancos de la liquidez que necesitan.

Personas familiarizadas con el pensamiento de Warsh señalan que cualquier cambio del régimen de reservas actual se produciría solo lentamente, tras una extensa investigación, y no buscaría regresar del todo a los niveles de 2008.

Warsh ha argumentado que reducir el balance crearía espacio para que la Fed recorte las tasas de interés a corto plazo, endureciendo las condiciones financieras por el medio alternativo de reducir la liquidez del sistema bancario. Pero los economistas creen que la venta de títulos del Tesoro de Estados Unidos elevaría los costos de endeudamiento a largo plazo para el gobierno estadounidense y los titulares de hipotecas.

"[Warsh dice que] le dijo a Donald Trump que podía ver una manera de recortar las tasas significativamente gracias a [la política del balance]", dice Joseph Gagnon, exfuncionario de la Fed que ahora trabaja en el centro de estudios Peterson Institute for International Economics.

"Pero supongo que no le dijo a Donald Trump que, por supuesto, esto en realidad podría significar que las tasas hipotecarias serían más altas, no más bajas."

¿Está Warsh destinado al conflicto con Trump?

Warsh no fue necesariamente la primera opción del presidente estadounidense este año para presidir la Fed.

Durante mucho tiempo, Trump sugirió a miembros de su círculo íntimo que su candidato preferido era Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y estrecho aliado suyo.

Pero la candidatura de Hassett provocó una reacción negativa en Wall Street por su lealtad a Trump en temas que van desde los aranceles hasta el despido del jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales. Finalmente fue desbaratada por una investigación penal contra Powell impulsada por Jeanine Pirro, aliada de Trump y fiscal federal para el Distrito de Columbia.

La decisión de Powell de contraatacar públicamente contra una investigación del Departamento de Justicia que, según él, era una maniobra para presionar a la Fed a bajar las tasas de interés, puso de relieve lo que muchos en Wall Street veían como el peligro de tener a un incondicional de Trump como jefe del banco central.

Titanes financieros como Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase, trabajaron en privado para convencer a Trump de que eligiera a un candidato distinto de Hassett. Fue en ese contexto que Warsh finalmente recibió el visto bueno.

Warsh no es precisamente un desconocido para Trump. Tiene línea directa con el presidente y también existen vínculos familiares. El candidato es yerno de Ronald Lauder, multimillonario megadonante republicano y amigo de Trump desde la universidad.

Conoce al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dirigió las primeras etapas del proceso de selección, por su época trabajando en la oficina familiar del titán de Wall Street Stanley Druckenmiller.

Dada la competencia por el favor de Trump, la postura reciente de Warsh sobre las tasas de interés ha atraído un escrutinio particular.

"Trump tenía la lealtad y la disposición a ofrecer una flexibilización incondicional [de la política monetaria] como uno de los principales criterios para elegir a su presidente de la Fed", dice Derek Tang, de Monetary Policy Analytics. "Pero, por supuesto, Warsh también tiene un largo historial [de posiciones duras sobre las tasas de interés]."

Alan Schwartz, quien trabajó con Warsh durante su época en Bear Stearns, el banco de inversión cuyo colapso en 2008 presagió la crisis financiera, argumenta que el candidato responderá principalmente a los cambios en la economía, y no a la presión de la Casa Blanca, a la hora de decidir qué hacer con las tasas de interés.

"Si bien eso coincidía con lo que la administración Trump creía que era correcto, si los hechos cambiaran, Kevin no se mantendría rígido", dice Schwartz, quien ahora es presidente ejecutivo de la gestora de activos privados Guggenheim Partners y trabajó estrechamente con Warsh durante la crisis. "Kevin tiene una sólida reputación como experto en política financiera y estará motivado para llegar a la respuesta correcta."

Su problema más inmediato, suponiendo que gane la confirmación del Senado, es que las consecuencias de la guerra con Irán han limitado sus opciones incluso para un pequeño recorte de tasas que pudiera apaciguar al presidente, al menos en parte.

"No es un buen momento para llegar, está lleno de desafíos", dice Rajan, quien también cree que —además de la alta inflación— los problemas en el sector de crédito privado podrían dejar a Warsh teniendo que gestionar riesgos para la estabilidad del sistema financiero estadounidense. "Pero tiene la capacidad para hacerlo, así que tengo esperanza de que funcione."

Con los precios del petróleo muy por encima de sus niveles anteriores a la guerra, los mercados consideran que un recorte de tasas en la reunión de la Fed de junio —que sería la primera de Warsh si toma el relevo de Powell a mediados de mayo— está descartado.

Las operaciones de futuros sugieren expectativas de menos del 50 % de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en las tasas este año, lo que dista mucho del curso de política monetaria buscado por un presidente que ha pedido repetidamente en su red Truth Social que la Fed recorte las tasas "sustancialmente" e "inmediatamente".

Tang, de Monetary Policy Analytics, añade: "Para Warsh, el período de luna de miel podría ser muy corto."

De hecho, la actitud antagónica de Trump hacia la Fed no se limita a Powell y a la política de tasas de interés. El presidente ha intentado, sin éxito, despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por alegaciones de fraude hipotecario. Cook niega los cargos y ha llevado el intento del presidente de destituirla ante el Tribunal Supremo.

Ese historial podría complicar otro objetivo de Warsh: reconfigurar la relación del banco central con el poder ejecutivo.

Warsh argumenta, en parte como consecuencia de su impulso para frenar el balance de la Fed, que el banco central debería redefinir su relación con el Tesoro de modo que, fuera de las crisis financieras, deje de comprar grandes cantidades de bonos para ayudar a impulsar la economía estadounidense.

Pero, dada la hostilidad pública de Trump hacia Powell y Cook, la capacidad de Warsh para impulsar una reforma de raíz en el Capitolio es incierta.

"La mayoría en el Senado cree que la institución funciona", dice Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos en JPMorgan Chase. "No creo que quieran escuchar a alguien que quiere hacer cambios radicales."

¿Cuáles son los obstáculos para que Warsh obtenga el cargo?

Warsh cuenta con numerosos partidarios —tanto demócratas como republicanos— entre los economistas académicos y los exaltos funcionarios.

Durante sus días en la Fed, Austan Goolsbee, ahora presidente de la Fed de Chicago, trabajó con él desde la Casa Blanca de Obama.

"Tengo plena confianza en que se tomará el trabajo muy en serio", dijo Goolsbee al FT la semana pasada. "Le importa la Fed."

La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice dijo en una entrevista poco después de la nominación de Warsh que él "se preocupa profundamente por los temas y por la economía estadounidense y la prosperidad de Estados Unidos… Kevin va a seguir su mente y su misión."

Pero Warsh aún no sabe cuándo —ni siquiera si— el Senado en pleno votará su confirmación.

Thom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte que forma parte del comité bancario, ha dicho que impedirá que la nominación de Warsh pase a una votación formal en el Senado en pleno hasta que se abandone la investigación penal contra Powell.

Eso abre la posibilidad de que el actual presidente de la Fed permanezca en el cargo incluso después de que su mandato expire el 15 de mayo.

Tal desenlace difícilmente sería bienvenido por el presidente estadounidense. Trump dijo el miércoles pasado que despediría a Powell si el presidente de la Fed no se iba "a tiempo" y añadió que seguía queriendo que Pirro prosiguiera su investigación penal. Powell dice que permanecerá como presidente interino hasta que Warsh obtenga el apoyo mayoritario en el pleno del Senado.

Sin el respaldo de al menos 51 de los 53 senadores republicanos, la candidatura de Warsh para convertirse en presidente de la Fed probablemente fracasará en un Senado caracterizado por el amargo partidismo.

Una vez que la investigación sobre Powell llegue a su conclusión, muchos en la administración y en el Capitolio —y en los mercados de predicción política— creen que un Senado republicano no le negará en última instancia a Warsh el cargo que ha codiciado durante tanto tiempo.

Algunos argumentan que los retrasos podrían incluso resultar una especie de bendición para el aspirante a presidente de la Fed.

Las decisiones judiciales a favor de Cook y Powell no solo desbloquearían su proceso de confirmación, sino que también darían a Warsh cobertura frente a la presión de la Casa Blanca.

Aunque Warsh ha guardado silencio en los últimos meses sobre la independencia de la Fed, ha hablado públicamente sobre el tema con anterioridad.

En 2010, siendo todavía gobernador de la Fed, pronunció un discurso titulado "Una oda a la independencia", en el que calificó la capacidad de los bancos centrales para tomar sus propias decisiones de "preciosa" y "piedra angular de la credibilidad institucional".

"Estoy seguro de que Warsh, independientemente de lo que le haya dicho a Trump, no quiere pasar a la historia como el próximo Arthur Burns y ser el hombre que desató años de estanflación", dice Gagnon, el exfuncionario de la Fed, en referencia al jefe del banco central ampliamente recordado por haber cedido a la voluntad del presidente Richard Nixon y, al hacerlo, haber contribuido a disparar la inflación.

"Si el Tribunal Supremo defiende a Lisa Cook y protege su cargo, entonces presumiblemente Warsh también estará protegido. Creo que sentirá que puede hacer lo que cree que es correcto, y lo que cree que es correcto probablemente decepcionará a Trump."

(Claire Jones en Washington y Amelia Pollard en Nueva York. Información adicional de Stefania Palma en Washington. FT)

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