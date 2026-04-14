Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), afirmó que el Gobierno dominicano sí cuenta con un plan para enfrentar el impacto económico de la coyuntura internacional y rechazó los cuestionamientos del expresidente Danilo Medina, quien —según se planteó en la conversación— habría señalado que el Ejecutivo acudió a espacios de diálogo “sin un plan”.

“El presidente Medina está equivocado”, respondió el ministro, al ser consultado directamente sobre la existencia de una hoja de ruta. Sanz Lovatón sostuvo que la prioridad del Gobierno es “proteger el bolsillo de la población más vulnerable” y presentó como eje central una combinación de subsidios y reuniones con sectores productivos para evitar presiones adicionales sobre los precios.

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Entre las medidas mencionadas, destacó un subsidio “de casi ocho mil millones de pesos” con el objetivo de “aminorar la subida de los combustibles”. En paralelo, indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos actores económicos para contener efectos inflacionarios y preservar el funcionamiento de la economía real.

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También añadió que respeta “su calidad de opositor político”, al apuntar que “tendrá su agenda de oposición política”.

El ministro ofreció estas declaraciones en el contexto del "Encuentro industrial: Acciones Estratégicas para el Desarrollo Productivo de la República Dominicana", vinculado a la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD). “Estoy a punto de entrar a conversar con la Asociación de Industriales de la República Dominicana”, señaló, al subrayar que se han realizado “sendas reuniones con los sectores productivos para evitar una escalada inflacionaria en el país”.

Además, mencionó el subsidio a los fertilizantes como otra de las herramientas con las que el Gobierno busca frenar incrementos en el costo de la canasta alimentaria. “Estamos subsidiando los fertilizantes para poder evitar una escalada de precios agrícolas”, afirmó.

Sanz Lovatón insistió en que el escenario que enfrenta el país responde a una crisis externa, cambiante y compleja. La describió como “una crisis que no es hecha en República Dominicana”, que “todos los días se transforma” y que resulta “imposible predecirla”, en referencia a la incertidumbre que impacta a los mercados y cadenas de suministro.

En ese sentido, defendió que la respuesta oficial no se limita a medidas económicas, sino que incorpora diálogo con diversos sectores. Dijo que el Gobierno ha conversado con “personalidades del mundo político” y del “mundo empresarial” para “escuchar ideas” y trabajar de forma articulada.

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En su balance, el ministro aseguró que el país mantiene estabilidad en variables clave: “No tenemos problemas de abastecimiento, no tenemos problemas inflacionarios”, expresó, al tiempo que sostuvo que República Dominicana enfrenta un contexto global difícil “con una gran alianza público-privada”.

Finalmente, Sanz Lovatón marcó distancia del tono de confrontación política, aunque atribuyó las críticas del exmandatario a su rol opositor. “Yo respeto mucho al presidente Medina, le tengo estima personal”, dijo, pero consideró que su afirmación sobre la falta de plan “es errónea”. También añadió que respeta “su calidad de opositor político”, al apuntar que “tendrá su agenda de oposición política”.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más