El partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su preocupación por la lentitud en el proceso de cedulación, en el cual se entregaron 9,129 nuevas cédulas, de 11,106 ciudadanos que fueron atendidos, durante el primer día de entrega del importante documento.

"Entonces, de acuerdo a los propios datos suministrados por la Junta Central Electoral (JCE), si en ese primer día esa fue la cantidad entregada, en 30 días entregarán su nuevo documento de identidad y electoral a 273,870 ciudadanos, aproximadamente", expresó el delegado Político de esa organización, Manuel Crespo.

Por esta razón, el también miembro de la Dirección Política de la FP hizo un llamado al organismo comicial a fin de mejorar la planificación para agilizar y acelerar el proceso de cedulación para dotar a la mayor brevedad posible del documento a todas las personas hábiles para tenerlo.

"Proyectando la entrega del primer día, mensualmente, y proyectado ese número a los 19 meses que faltan para el cierre del Padrón Electoral, nos arroja una preocupante cifra de 5,203,530 ciudadanos cedulados nuevos, aproximadamente", explicó

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Manuel Crespo indicó que de continuar el proceso tal y como ha iniciado, solo aproximadamente un 50 % del Padrón Electoral de cara al proceso del año 2028 tendrá su nueva cédula.

"Hacemos un llamado y una exhortación al pleno de la JCE para que de manera rápida y urgente proceda a una evaluación que permita una mejor planificación para corregir todos los fallos y aspectos de carácter técnicos y una mejor organización operativa, que han sido detectados durante las primeras jornadas, en los diferentes centros de cedulación a nivel nacional para que el pueblo dominicano pueda sentirse tranquilo y confiado en que este nuevo proceso de entrega de cédulas nuevas estará resuelto de manera completa y satisfactoria, de aquí a los 19 meses que faltan para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales", puntualizó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más