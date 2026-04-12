Danilo Medina, expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó este domingo la capacidad del Gobierno para responder a la crisis económica asociada al contexto internacional y aseguró que, tras una reunión con una comisión oficial, no se presentó “un plan concreto” para manejar la situación.

Medina habló luego de concluir una asamblea del PLD que encabezó junto a Johnny Pujols, secretario general de esa organización. En sus declaraciones, reconoció que el país enfrenta un escenario global adverso, pero sostuvo que la coyuntura encuentra a la República Dominicana con “debilidad institucional” porque, a su juicio, el Gobierno “cayó en la trampa del gasto corriente”.

El líder opositor afirmó que el Ejecutivo carece hoy de recursos para enfrentar los problemas inmediatos y los que puedan surgir en los próximos meses, debido a lo que describió como un “apetito voraz” de gasto. En ese marco, señaló que cuatro renglones concentran una parte sustancial del presupuesto: pensiones, nóminas del Estado, transferencias a instituciones descentralizadas —con énfasis en el sector eléctrico— y el servicio de la deuda.

Sobre este último punto, advirtió que los intereses se convertirían en “el mayor dolor de cabeza” de la economía y afirmó que este año el Gobierno tendría que destinar más de 300 mil millones de pesos solo al pago de intereses. También sostuvo que el 88% del presupuesto del año pasado se ejecutó en gasto corriente, cifra que —según dijo— supera el 16% del PIB, lo que habría dejado al Estado en una dinámica de endeudamiento para cubrir compromisos cotidianos.

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Medina insistió en que la comisión con la que se reunió no llevó propuestas concretas y que, supuestamente, el plan se presentará más adelante. “Nosotros esperaremos verlo”, indicó, aunque expresó preocupación por la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma fiscal como salida principal. En su criterio, ese camino implicaría transferir a la ciudadanía —en especial a la clase media— el costo de un gasto que, afirma, se ejecutó sin prioridades claras.

Como ejemplo, mencionó el aumento del gasto en pensiones y aseguró que el incremento se ha concentrado en pensiones superiores a 100 mil pesos. De acuerdo con su planteamiento, gobiernos anteriores al actual habían entregado 42 pensiones por encima de ese monto, mientras que en los últimos cinco años se habrían otorgado 617.

En ese escenario, el expresidente pidió que el Gobierno “asuma el sacrificio” antes de trasladar cargas a la población y llamó a planificar cómo generar recursos sin “cargar a toda la población”. Además, expresó su deseo de que el conflicto internacional que incide en la economía concluya pronto, para que el país pueda analizar la situación “sin la presión” de la coyuntura externa y adoptar decisiones de fondo.

Reunión por la crisis

Este viernes, el Gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvieron una reunión. La delegación oficial estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y fue recibida por el expresidente Danilo Medina y la dirección del PLD. Ambas partes informaron que el encuentro se desarrolló en un clima de respeto. Al finalizar, Paliza agradeció al PLD por recibir a la delegación y afirmó que, pese a las diferencias, es posible alcanzar acuerdos. También dijo que en la reunión se abordaron ideas, propuestas e инициативas de interés colectivo y que el país atraviesa un escenario de incertidumbre. MIRA TAMBIÉN Falta de camiones compactadores limita la recolección de residuos en los municipios Nueva cédula será obligatoria para votar en 2027 y 2028: lo que debes saber

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