La Junta Central Electoral avanza en la implementación de la nueva cédula de identidad, un documento con funciones digitales, pero que será indispensable en su versión física para ejercer el voto en los próximos procesos electorales.

La JCE dejó claro que la nueva cédula de identidad será el único documento válido para votar en las primarias de 2027 y en las elecciones generales de 2028. Así lo explicó su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, al detallar los avances del nuevo documento y sus implicaciones para la ciudadanía.

Lo clave: con cuál cédula de identidad se podrá votar

De acuerdo con la institución, solo la nueva cédula de identidad física permitirá ejercer el voto en los próximos procesos electorales. Esto significa que, aunque se introduzcan versiones digitales del documento, estas no sustituirán el uso del formato físico en los centros de votación.

Jáquez Liranzo insistió en que los ciudadanos deberán asegurarse de obtener la nueva cédula a tiempo, ya que será el requisito indispensable para participar tanto en las primarias de los partidos en 2027 como en las elecciones de 2028.

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Cédula de identidad de forma digital: útil, pero no para votar

El nuevo sistema incorpora también la cédula digital o identidad digital, que permitirá a los ciudadanos portar su documento en el celular y utilizarlo para múltiples gestiones. Entre ellas:

Validación en bancos, cooperativas y servicios financieros

Acceso a servicios de salud y recetas médicas

Activación de líneas telefónicas

Inscripciones académicas y emisión de diplomas

Sin embargo, la Junta Central Electoral aclaró que esta versión digital no será válida para votar, por lo que su uso será complementario y no sustituye el documento físico.

Más funciones de la nueva cédula: firma digital y uso internacional

La nueva cédula de identidad incorpora una firma digital o electrónica para cada ciudadano, lo que permitirá firmar contratos y realizar transacciones en entornos digitales.

Además, incluye un código de validación (CAN) y podría funcionar como documento de viaje en países con acuerdos vigentes con República Dominicana, en caso de pérdida del pasaporte.

En resumen

La nueva cédula de identidad física será obligatoria para votar en 2027 y 2028.

La cédula digital no sustituye el voto presencial.

El documento incluye firma electrónica y múltiples usos digitales.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los anuncios oficiales para el proceso de renovación de la cédula, paso clave de cara a los próximos comicios.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más