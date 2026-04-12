La Liga Municipal Dominicana (LMD) reclamó que se dé continuidad al programa de adquisición de equipos para la recolección de residuos sólidos, ante la existencia de 56 solicitudes pendientes de distintos gobiernos locales que aún esperan camiones compactadores.

Entre 2021 y 2025, la LMD entregó 217 unidades en municipios y distritos municipales de todo el país. La demanda, sin embargo, sigue superando la oferta disponible.

El presidente de la entidad, Víctor D’Aza, explicó que el apoyo es especialmente crítico en los territorios más pequeños, donde la baja generación de residuos hace inviable económicamente la participación de empresas privadas.

Para esos casos, D’Aza propuso un modelo combinado: tercerizar el servicio en municipios de más de 50,000 habitantes y mantener el apoyo estatal en los de menor población o geografía más compleja.

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"En aquellos con una población por debajo de los 50,000 habitantes, o que tienen una ubicación geográfica más compleja, continuar brindando apoyo para la adquisición de equipos que serán gestionados por cada gobierno local para la prestación directa del servicio", sostuvo.

D’Aza también valoró la disposición de fondos anunciada por el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para la compra de nuevos compactadores a nivel nacional y para mejorar la limpieza en los municipios del Gran Santo Domingo.

"El presidente Abinader ha demostrado su voluntad y compromiso de mejorar la calidad de la gestión de los residuos sólidos: promulgando un nuevo marco legal, buscando solución a Duquesa, y recientemente con la disposición de recursos para la adquisición de camiones compactadores a nivel nacional", destacó el funcionario.

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