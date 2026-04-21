Fue en abril de 2025 cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 10 % a las exportaciones dominicanas hacia territorio estadounidense. La medida formó parte de una guerra arancelaria caracterizada por aranceles contra China y la Unión Europea.

Un año después, Estados Unidos recaudó US$ 440.4 millones en aranceles por importaciones provenientes de República Dominicana. Para el trimestre enero-marzo del 2026, aún se están consolidando las cifras, de acuerdo con U.S. Customs and Border Protection.

“El enfoque actual ha sido mantener los canales diplomáticos activos y evaluar opciones dentro del marco del DR-CAFTA, a fin de mitigar el impacto sobre el comercio dominicano”, explicó Roselyn Amaro Bergés, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).

La ejecutiva explicó que si bien desde el Gobierno dominicano en coordinación con el sector privado se han sostenido diálogo con autoridades estadounidenses, el cambio en el mecanismo utilizado por la administración del presidente Donald Trump “introdujo nuevos elementos que requieren una reconfiguración de la estrategia”.

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Indicó que el paso de medidas basadas en poderes de emergencia (IEEPA) a instrumentos como la Sección 122 de carácter más general ha limitado la posibilidad de negociaciones bilaterales específicas en el corto plazo. Sin embargo, advirtió que, de prolongarse este escenario, podría erosionarse la competitividad relativa del país, en sectores con menores márgenes.

Esto sucedió en que el 20 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión en el caso Learning Resources, contra Trump , que cuestionaba la legalidad de los aranceles impuestos por la Administración Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta medida durará 150 días y se aplica bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y presiona a América Latina.

Aún así, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial del país, concentrando el 48.6 % del valor total exportado, equivalente a US$ 7,123.5 millones, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las exportaciones dominicanas hacia Washington ascendieron a US$ 7,124 millones durante 2025, lo que representó una variación de 3 % respecto a 2024, cuando se situaron en US$ 6,915 millones. En ese mismo período, las importaciones pasaron de US$ 11,558 millones a US$ 11,853 millones, para un crecimiento también de 3 %.

Amaro Bergés subrayó que las exportaciones dominicanas han mantenido un desempeño positivo, con crecimiento en varios rubros y sostenimiento de su participación en el mercado estadounidense, “en parte porque otros países competidores enfrentan condiciones similares”.

Competitividad del sector exportador

El país exporta a Estados Unidos productos como disyuntores eléctricos, cigarros, joyería de oro, t-shirts y camisetas de algodón, así como instrumentos de cirugía; mientras que importa gas natural, aceites de petróleo, gasolina y gasoil.

En promedio, durante 2025 las exportaciones hacia ese mercado alcanzaron los US$ 593.6 millones mensuales. Mayo registró el mayor valor exportado, con US$ 675.5 millones, mientras que enero presentó el nivel más bajo, con US$ 483.8 millones, siendo el único mes por debajo de los US$ 500 millones.

Entre los principales bienes dominicanos exportados:

Los instrumentos y aparatos de medicina, que representaron el 20.3 % (US$ 1,445.1 millones).

Los cigarros y cigarrillos de tabaco, con el 12.4 % (US$ 880 millones).

Los aparatos para circuitos eléctricos, con el 11.7 % (US$ 835.5 millones).

Los artículos de joyería en metal precioso, con el 6.6 % (US$ 473.7 millones).

Los t-shirts y camisetas, con el 4.9 % (US$ 351.1 millones).

Al desglosar los datos por tipo de régimen, Estados Unidos ocupó el tercer lugar en las exportaciones nacionales, con una participación de 13.9 %, por debajo de la India (28.7 %) y Haití (15.3 %).

En cambio, en el régimen de zonas francas se posicionó en el primer lugar, con el 73.4 %, superando a Puerto Rico (4 %), Países Bajos (3.2 %), Haití (2.9 %) y China (1.7 %).}

En julio del 2025, el extitular del MICM, Víctor Bisonó, afirmó que República Dominicana “está en permanente contacto, atenta y reclamando además la eliminación de los aranceles y mucho más porque somos un socio que tiene una balanza comercial preferencial para Estados Unidos, con US$ 6,000 millones”, declaró en LA Semanal con la Prensa.

Desde el 2 de abril del año pasado, el Gobierno creó una comisión gubernamental para coordinar la respuesta institucional. ACENTO contactó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la elaboración de este artículo. Todavía estamos esperando respuestas.

En febrero del 2026, la Casa Blanca informo que Trump impuso un arancel temporal a las importaciones, sin embargo, algunos productos que proceden del DR-CAFTA no estarán sujetos al arancel.

Artículos textiles y de confección que ingresan libres de aranceles como mercancía de Costa Rica, República Dominicana , El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica ( DR-CAFTA ).

Un período de 150 días, un arancel de importación ad valorem del 10 % sobre los artículos importados a Estados Unidos.

El arancel temporal entró en vigor el 24 de febrero.

La logística en el centro de las preocupaciones

Sobre la competitividad en el contexto actual, indicó que el sector enfrenta una presión acumulada derivada de la aplicación de aranceles adicionales, el aumento en los costos logísticos, la volatilidad en los precios de combustibles y la incertidumbre geopolítica internacional por la guerra de Medio Oriente.

Sobre el comportamiento de los fletes y la logística, indicó que, a más de un mes del escalamiento del conflicto en Medio Oriente, se ha observado no solo un aumento en los costos logísticos, sino también retrasos en los tiempos de tránsito y mayor incertidumbre en la planificación de embarques.

Entre los principales efectos:

Incrementos en recargos como el “bunker adjustment factor”, que ha pasado de US$ 150 y US$ 200 a US$ 400 por contenedor, dependiendo de la ruta.

Retrasos en salidas y llegadas, asociados a ajustes operativos de navieras y a la volatilidad en rutas internacionales.

Mayor variabilidad en tarifas, lo que dificulta la previsión de costos logísticos.

“Si bien no se han producido disrupciones estructurales en la conectividad, el entorno actual implica operaciones más lentas, más costosas y menos predecibles para el comercio exterior”, señaló Adoexpo a ACENTO.

El gremio empresarial destacó la importancia de continuar con el diálogo público-privado y avanzar en la diversificación de mercados, ante un contexto donde la estabilidad del comercio internacional resulta clave para sostener el crecimiento del sector exportador.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más