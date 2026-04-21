El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que los encuentros que sostiene el Gobierno con los sectores económicos y productivos son espacios de diálogo para socializar las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader a finales de marzo de 2026.

Estas reuniones, que han incluido a empresarios, industriales y gremios, giran en torno a iniciativas como el subsidio a los combustibles y a los fertilizantes, sin que hasta el momento se haya presentado un plan integral detallado.

El funcionario agregó que el sector agropecuario ha participado en estos encuentros de manera conjunta con empresarios e industriales, sin que se haya realizado una reunión específica para ese segmento.

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A casi un mes del anuncio de las medidas, el titular del MICM no ha detallado cuáles fertilizantes ni qué tipo de materia prima serán subsidiando, pese a que forman parte de la estrategia planteada para mitigar el alza de precios en el mercado local.

Sanz Lovatón indicó que también se han sostenido conversaciones con asociaciones del transporte, en un intento por evitar alzas en los precios de los combustibles. Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Transporte (Fenatrano), Juan Hubieres, anunció que otorgará un compás de espera de 20 días al Gobierno para que presente una alternativa viable que evite un incremento en el precio del pasaje.

Durante ese período, aseguró, las tarifas del transporte público se mantendrán sin cambios.

¿Qué sugirió la Iglesia católica?

Este martes 21 de abril se realizó el cuarto encuentro, con la Conferencia del Episcopado Dominicano, en el que la Iglesia manifestó su disposición de colaborar para que la población comprenda el impacto del conflicto en Medio Oriente, al tiempo que sugirió al Gobierno avanzar hacia una planificación más estructurada.

En el encuentro con la Iglesia, el ministro expresó su agradecimiento al Episcopado y señaló que se abordaron temas como el abastecimiento de la economía, los subsidios a los combustibles, que ascienden a RD$ 10,000 millones, y el apoyo de RD$ 1,000 millones destinado a fertilizantes.

De hecho, la semana pasada, el vicepresidente de la AIRD, Mario Pujols, dijo que República Dominicana “no hay ningún tipo de problema de abastecimiento” ni dificultades en la comercialización de productos en el mercado.

Sanz Lovatón sostuvo que estas acciones forman parte de un plan impulsado por el Gobierno que, según indicó, se desarrolla en un contexto de crecimiento de las exportaciones, la manufactura y el crecimiento de la llegada de turistas al país.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más