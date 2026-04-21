Un nuevo reporte global de Boston Consulting Group (BCG) revela cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el funcionamiento, la eficiencia y la competitividad de las empresas de energía y servicios públicos en todo el mundo. Las compañías que adoptan un modelo operativo centrado en inteligencia artificial pueden desbloquear hasta US$ 150 mil millones en eficiencia de gastos de capital para nuevas infraestructuras.

El reporte destaca que las empresas que sean pioneras lograrán aumentar su eficiencia operativa general en un 20 %, y pueden elevar su margen operativo en un 40 %, llegando en algunos casos a beneficios al 75 %.

El sector de energía y servicios públicos tiene el potencial de desbloquear hasta US$ 150 mil millones.

Al transformar completamente la empresa hacia un modelo centralizado en IA, se obtiene una mejora que supera el 20 % en la eficiencia operativa general de toda la empresa.

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Cada empleado de las empresas del sector se ahorra un promedio de unas 4 horas a la semana tras delegar tareas administrativas a la IA, pudiendo reinvertir ese tiempo en resolución de problemas complejos.

De 1 a 5 millones de dólares anuales es el volumen de ahorros potenciales que puede alcanzar una planta de generación por cada gigavatio (1 GW) de capacidad instalada, gracias al uso de paneles de control y gemelos digitales que orientan sobre el rendimiento en tiempo real.

Al implementar operaciones basadas en el mercado y potenciadas por algoritmos predictivos en plantas de generación, las empresas consiguen un aumento del margen bruto situado entre el 10 % y el 15 %.

“El verdadero valor de la IA está en ayudar a construir operaciones más eficientes, pero también servicios más confiables, accesibles y centrados en las personas”, afirma Xavier Genis, managing director y partner de Boston Consulting Group (BCG).

“La inteligencia artificial puede generar un círculo virtuoso en el sector de energía y servicios públicos: por un lado, permite a las empresas operar con más eficiencia, anticipar mejor la demanda y optimizar sus inversiones; y por otro, se traduce en un mejor servicio para los usuarios, con mayor calidad, una respuesta más rápida y una atención más personalizada”, destacó.

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