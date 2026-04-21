Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,59 %, mientras persiste la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49.149 puntos; el selectivo S&P retrocedió un 0,63 %, hasta 7.064 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,59 %, hasta los 24.259 enteros.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Pakistán este martes por la mañana pero retrasó su partida sin que se haya fijado una nueva hora, lo que aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Vance tenía previsto haber salido ya de Washington con destino a Islamabad pero la República Islámica no se ha comprometido todavía a enviar una delegación a la capital pakistaní, según medios como The New York Times y CNN.

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Alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

Tras el cierre de la bolsa, el presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

En el plano corporativo, la aseguradora UnitedHealth subió un 7 % al cierre al superar las expectativas de los inversores con sus resultados del primer trimestre.

Mientras, Amazon ganó un 0,66 % tras la noticia de que invertirá al menos 5.000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial por el que la segunda empresa se compromete a gastar 100.000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró hoy con una subida del 3 % y se situó en 92,13 dólares el barril en medio de dudas sobre la negociación de paz entre Estados Unidos e Irán.

Mientras, el oro, activo refugio, bajaba un 2,7 %, hasta los 4.696 dólares la onza, y la plata perdía un 5 %, hasta los 75.615 dólares la onza.