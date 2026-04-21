El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, el viceministro de Hacienda y Economía, Alexis Cruz, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, se presentaron este martes ante el Episcopado Dominicano para abordar el impacto del conflicto bélico en el Medio Oriente y las medidas que el Gobierno prepara para proteger a las familias dominicanas.

El encuentro con la jerarquía de la Iglesia Católica se suma a la agenda de consultas nacionales que el presidente Luis Abinader puso en marcha semanas atrás, tras la escalada del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus consecuencias sobre los precios del petróleo, la cadena de suministros y la estabilidad económica del país.

Un diálogo que se amplía a la Iglesia

La inclusión del Episcopado en esta ronda de conversaciones marca un giro significativo: el Gobierno no solo busca respaldo político, sino también el aval moral e institucional de la Iglesia Católica, cuya influencia social en la República Dominicana sigue siendo determinante.

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Sanz Lovatón, quien se ha convertido en el principal vocero técnico del Ejecutivo en esta crisis, ha explicado en reiteradas ocasiones que el plan gubernamental se articula en tres ejes: proteger el bolsillo de los dominicanos, sostener la producción nacional y mejorar la eficiencia del gasto público.

El contexto: semanas de reuniones con la oposición y el sector privado

Esta cita con el Episcopado llega después de una intensa agenda de encuentros. El 10 de abril, la delegación oficial —integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a Sanz Lovatón y el ministro de Hacienda, Magín Díaz— se reunió con el expresidente Danilo Medina y la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Medina indicó que esperaría el plan definitivo antes de pronunciarse públicamente.

El 15 de abril, la misma comisión se reunió con el expresidente Leonel Fernández y dirigentes de la Fuerza del Pueblo en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El encuentro fue cordial pero sin definiciones concretas sobre el plan de acción.

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Previamente, el 25 de marzo, el MICM ya había activado un protocolo de anticipación estratégica junto al Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP) para garantizar el abastecimiento de la canasta básica y frenar la especulación.

La apuesta por el consenso

La estrategia del Ejecutivo apunta a construir un frente amplio que involucre a partidos de oposición, sector empresarial, sociedad civil y ahora la Iglesia. La presencia de Sigmund Freund, titular de Administración Pública, sugiere que parte de las conversaciones también tocan la reorganización del aparato estatal para responder con mayor eficiencia al escenario de crisis.

El diálogo con el Episcopado podría abrir, además, un canal para llegar a las comunidades más vulnerables, que son las que más resienten los efectos de la inflación importada y el encarecimiento de los combustibles.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más