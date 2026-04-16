El presidente Luis Abinader anunció este jueves que los precios de los combustibles no sufrirán variación durante la presente semana, en el marco de la reunión sostenida con representantes del sector empresarial dominicano. El mandatario también informó que el próximo encuentro con el sector privado se realizará en dos semanas, consolidando así un esquema de diálogo periódico entre el Ejecutivo y los gremios productivos ante el impacto de la crisis internacional.

El anuncio llega en un momento de alta sensibilidad. En las últimas tres semanas, los combustibles habían acumulado alzas de cerca de 20 pesos, generando presión sobre transportistas, comerciantes e industriales. El Gobierno había justificado los incrementos anteriores en el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, y activado un subsidio millonario para contener el impacto.

Una señal de alivio, pero sin plan concreto aún

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, había valorado positivamente estos espacios de diálogo previo al encuentro de hoy, señalando que resultan fundamentales para anticipar y mitigar los efectos de la crisis. "El objetivo es que el impacto del conflicto sea lo menos lesivo posible para la población", afirmó Brache, quien también subrayó la necesidad de disminuir la dependencia de materias primas provenientes de zonas en conflicto.

Sin embargo, el anuncio de Abinader sobre los combustibles no va acompañado aún de un plan estructural. Desde la primera reunión del 9 de abril en el Ministerio de Hacienda —encabezada por los ministros Paliza, Magín Díaz y Sanz Lovatón— el sector privado espera medidas concretas. El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, reconoció que ese primer encuentro concluyó sin que el Ejecutivo presentara una hoja de ruta definida.

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La próxima reunión, fijada para dentro de dos semanas, será entonces la tercera instancia formal de este proceso de consulta, y el momento en que el sector privado esperará respuestas más precisas.

La oposición también fue convocada

Las consultas se extendieron al ámbito político. El 10 de abril, una delegación oficial se reunió con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, quien tras el encuentro declaró que esperaría el plan del Gobierno antes de emitir una posición definitiva. No obstante, días después Medina acusó al Ejecutivo de no tener un plan claro y alertó por lo que denominó "la trampa del gasto corriente".

Por su parte, el ministro Sanz Lovatón respondió públicamente a las críticas del exmandatario, defendiendo la gestión del Gobierno ante la crisis.

Los industriales también sostuvieron un encuentro con Leonel Fernández, aunque el diálogo, calificado de cordial, no derivó en acuerdos concretos ni en la presentación de un plan articulado.

Industria llama a repensar los modelos de producción

En paralelo a las reuniones de consulta, la AIRD celebró el 14 de abril el encuentro industrial "Acciones Estratégicas para el Desarrollo Productivo de la República Dominicana", donde Brache advirtió que la incertidumbre global golpea directamente la competitividad del sector manufacturero. El dirigente señaló que la energía, un entorno regulatorio claro y la generación de empleo de calidad deben ocupar un lugar central en la agenda nacional.

La asociación también planteó la necesidad de repensar los modelos de producción para reducir vulnerabilidades ante shocks externos, en línea con lo que el propio Brache había adelantado como prioridad en las conversaciones con el Ejecutivo.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más