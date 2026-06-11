Las declaraciones de dos altos funcionarios del Gobierno evidencian posiciones distintas sobre la tributación de las plataformas digitales. Mientras la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) trabaja en un esquema para que estos servicios comiencen a pagar impuestos en República Dominicana, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la reforma fiscal en preparación no contempla gravámenes para ese sector.

La intención del Gobierno de impulsar una reforma fiscal volvió a generar interrogantes este jueves 11 de junio, luego de que funcionarios emitieran mensajes distintos sobre la posible tributación de las plataformas digitales en República Dominicana.

Por un lado, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, afirmó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) trabaja en la creación de un mecanismo para que las plataformas digitales comiencen a tributar en el país, una propuesta que, según estimó, podría estar lista para discusión en unos 60 días.

“Mi metodología es persuasiva, y este es el único país donde las plataformas piensan que no están obligadas a pagar impuestos”, expresó Urrutia al referirse a las conversaciones que mantiene la administración tributaria con proveedores de servicios digitales.

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El funcionario indicó que la DGII dialoga con todas las plataformas y busca establecer un esquema que permita, al menos, el cobro del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) del 18 %.

“Todos los servicios digitales van a estar capturados”, aseguró al ser cuestionado sobre el alcance de la iniciativa.

Sin embargo, hoy, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el proyecto de reforma fiscal que prepara el Gobierno para recaudar entre RD$ 40,000 millones y RD$ 50,000 millones no contempla impuestos a las plataformas digitales.

Además, destacó que el presidente Luis Abinader consideró que “estas son las medidas razonables por ahora”.

Las medidas mencionadas por Magín Díaz incluyen:

Mantener sin cambios la tasa y la base del Itbis.

Conservar la mayoría de los impuestos selectivos aplicados a: combustibles, vehículos, alcoholes, cigarrillos, seguros y telecomunicaciones.

Excluir nuevos impuestos a las plataformas digitales.

Asimismo, el funcionario indicó que la iniciativa no modificaría las tasas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), ni los impuestos aplicados a intereses y dividendos, mientras que cualquier ajuste al Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo no afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Las declaraciones de ambos funcionarios dejan abierta la interrogante sobre si la tributación a las plataformas digitales formará parte de una reforma fiscal o si será impulsada posteriormente mediante un mecanismo independiente liderado por la DGII.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más