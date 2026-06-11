El paquete económico y fiscal que el Gobierno anunciará este jueves 11 de junio es el resultado de una ronda de consultas desarrollada durante los últimos dos meses con empresarios, industriales, comerciantes, líderes políticos y organismos financieros internacionales, en momentos en que la economía mundial enfrenta crecientes riesgos derivados de los conflictos geopolíticos y la desaceleración del crecimiento global.

Las autoridades han adelantado que las medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta de República Dominicana frente al deterioro del entorno internacional, marcado por las tensiones en Medio Oriente, la volatilidad de los precios energéticos, las presiones sobre las cadenas de suministro y la incertidumbre en los mercados financieros.

El proceso de diálogo comenzó formalmente el pasado 9 de abril, cuando el Gobierno convocó a representantes de los principales gremios empresariales y sectores productivos para evaluar el impacto de la crisis internacional y explorar mecanismos que permitan proteger la estabilidad económica del país.

En aquel primer encuentro participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y otras organizaciones empresariales.

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Tras esa reunión, los sectores productivos expresaron públicamente su disposición de colaborar con las autoridades para enfrentar los desafíos derivados de la crisis internacional y preservar la estabilidad económica.

Las consultas continuaron durante abril y mayo con sucesivos encuentros entre el Gobierno y representantes empresariales. Para finales de abril, las autoridades informaron que ya habían sostenido una cuarta reunión con el sector privado para dar seguimiento a la evolución de la coyuntura internacional y evaluar posibles medidas de respuesta.

Diálogo con oposición y trabajadores

La estrategia gubernamental también incluyó reuniones con líderes políticos.

Comisiones encabezadas por funcionarios del área económica sostuvieron encuentros con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, así como con representantes de sus respectivas organizaciones políticas, en busca de consensos sobre las acciones necesarias para enfrentar los efectos de la crisis externa.

Posteriormente, el Gobierno amplió las consultas a las centrales sindicales, cuyos representantes discutieron con las autoridades el posible impacto de la situación internacional sobre el empleo, los salarios y el costo de vida de los trabajadores dominicanos.

Paralelamente, se puso en marcha la denominada Mesa de los Precios, mecanismo de seguimiento integrado por representantes gubernamentales y sectores productivos para monitorear el comportamiento de los mercados y coordinar acciones orientadas a evitar aumentos significativos en bienes esenciales.

Contactos con organismos multilaterales

Las consultas trascendieron el ámbito nacional. En las últimas semanas, funcionarios del equipo económico sostuvieron reuniones con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bancos de inversión internacionales para intercambiar información sobre las perspectivas económicas globales y evaluar escenarios de respuesta ante una eventual profundización de la crisis.

Los encuentros se produjeron mientras organismos internacionales advertían sobre los riesgos que representan las tensiones geopolíticas para el comercio mundial, los precios de la energía y el crecimiento económico.

Expectativas ante el anuncio

El anuncio previsto para este miércoles será observado con atención por empresarios, inversionistas y consumidores, debido a que constituye la principal respuesta articulada por el Gobierno ante un escenario internacional cada vez más complejo.

La expectativa también surge en un contexto marcado por el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el recuerdo de los intentos fallidos de reforma tributaria impulsados durante la actual gestión.

Hasta ahora, las autoridades han evitado adelantar detalles sobre el contenido de las medidas, aunque han insistido en que el objetivo será preservar la estabilidad macroeconómica, proteger el poder adquisitivo de la población y fortalecer la resiliencia de la economía dominicana frente a los choques externos.

El paquete que será presentado este 11 de junio pondrá a prueba el alcance de los consensos construidos por el Gobierno durante semanas de conversaciones con los principales actores económicos, sociales y políticos del país.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más