La vicepresidenta Raquel Peña descartó este miércoles que el Gobierno contemple impulsar una reforma fiscal, al afirmar que el presidente Luis Abinader ya ha dejado clara su posición sobre el tema. "El presidente lo dijo: no reformas", expresó al ser consultada sobre la posibilidad de una nueva iniciativa tributaria.

Peña sostuvo que las presiones económicas que enfrenta el país están asociadas principalmente al contexto internacional y al aumento del precio del petróleo.

La vicepresidenta explicó que uno de los principales factores de presión sobre las finanzas públicas y el costo de vida es el comportamiento del petróleo. Según dijo, el Presupuesto Nacional contemplaba un precio estimado de alrededor de US$60 por barril, pero que recientemente la cotización se ubicó cerca de US$ 88, una diferencia que –subrayó– termina impactando el costo de la energía y, en cadena, a otros bienes y servicios.

Ante ese escenario, Peña defendió la respuesta del Poder Ejecutivo y del equipo económico, señalando que el Gobierno ha enfrentado esas variaciones mediante subsidios “puntualizados”. En particular, aseguró que el manejo del precio de los combustibles se mantendrá como una prioridad para amortiguar el golpe externo. “Ustedes han visto también cómo hemos manejado lo que es el precio de los combustibles. Eso seguirá así. Seguiremos trabajando”, expresó.

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La vicepresidenta sostuvo que el foco, en adelante, estará en proteger a los sectores de menores ingresos.

“Hay que buscar realmente que las personas más vulnerables no sean impactadas”, dijo, al reconocer que el conflicto internacional tiene efectos inevitables en economías importadoras de hidrocarburos como la dominicana.

Reforma laboral

Respecto a la reforma laboral, Raquel Peña afirmó que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader mantendrá abiertas las conversaciones con los distintos sectores, con el objetivo de que cualquier decisión o medida que se adopte tenga como resultado final un beneficio directo para los empleados y trabajadores del país.

Peña sostuvo que la administración se ha “caracterizado por el diálogo” y que lo aprobado y ejecutado hasta ahora ha sido producto de acuerdos construidos a partir del consenso.

“Todo lo que nosotros hemos aprobado, hemos llevado a cabo, ha sido en base al resultado de un consenso. Y ahora tampoco va a ser diferente”, expresó la vicepresidenta, al referirse a las conversaciones que el Gobierno mantiene sobre temas vinculados al mundo del trabajo.

En ese sentido, indicó que ya se han realizado “varias reuniones” y que el proceso de intercambio continuará. “Se seguirá conversando, se seguirá avanzando”, añadió, sin ofrecer detalles sobre plazos o medidas específicas.

Peña insistió en que el propósito de ese proceso es que los trabajadores de la República Dominicana “cada día puedan continuar teniendo más conquistas” en lo que respecta a sus condiciones de trabajo, en un marco de concertación.

En el contexto del debate nacional sobre el empleo y las condiciones laborales, el Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones que sus propuestas buscan equilibrar posiciones entre los sectores y sostener acuerdos en espacios de negociación.

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