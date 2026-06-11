El Gobierno dominicano estima ahorrar alrededor de RD$ 10,000 millones tras una revisión de los beneficiarios de los programas de subsidios sociales, con el objetivo de garantizar que estas ayudas lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan.

Así lo informó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que la medida forma parte de las acciones contempladas ante el impacto económico derivado de la guerra en Medio Oriente.

El funcionario señaló que las autoridades han iniciado un proceso para reenfocar los subsidios generalizados hacia la población más vulnerable, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del gasto público sin afectar la protección social.

Díaz indicó que el Gobierno trabaja junto al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) en la revisión de los programas y de las personas que actualmente reciben estas ayudas.

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Proceso ya está en marcha

Según explicó el ministro, las evaluaciones comenzaron hace varias semanas y buscan determinar cuáles beneficiarios cumplen con los criterios establecidos para continuar recibiendo los subsidios estatales.

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar las presiones económicas generadas por el contexto internacional.

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