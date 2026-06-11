El economista, historiador y exembajador Bernardo Vega expresó su respaldo al paquete de medidas económicas presentado este jueves por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, al considerar que responden a una necesidad real: obtener recursos adicionales para sostener los crecientes subsidios estatales, especialmente en el sector eléctrico.

"Es una mini reforma tributaria que busca darle recursos al Estado para que no tenga que aumentar los precios de la gasolina y de la luz", resumió Vega.

Explicó que el Estado dominicano lleva años subsidiando la energía eléctrica y que el costo real del servicio es considerablemente mayor al que paga el consumidor, debido a la dependencia de materias primas importadas, como el carbón y el gas natural.

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Recursos adicionales

"Entonces es entendible que el Gobierno requiera recursos adicionales", sostuvo.

Uno de los aspectos que Vega valoró con mayor énfasis fue el carácter progresivo de las medidas: la mayor carga tributaria recaería sobre los sectores de altos ingresos y parte de la clase media alta, sin impactar directamente a los más pobres.

"Estoy satisfecho de que las medidas que se han creado se caracterizan por ser progresivas, en el sentido de que son tributos que afectan más a los ricos y a las clases medias altas, y no a los pobres", afirmó.

Destacó además que el paquete —que, según el ministro Díaz, contempla unas 30 medidas orientadas a recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos— no incluye aumentos al ITBIS ni nuevos gravámenes aduaneros que repercutan directamente en el consumidor.

Vega fue claro sobre lo que implicaría un rechazo legislativo: más déficit, más deuda y más presión sobre los precios y las tasas de interés.

"De lo contrario, sería aumentar el déficit y buscar más financiamiento, lo cual sería muy malo para el país, sobre todo en estos momentos de aumentos de precios y de las tasas de interés", advirtió.

El proyecto será remitido al Congreso Nacional la próxima semana para su discusión y aprobación.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más