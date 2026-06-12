Cacao dominicano avanza hacia una indicación geográfica con presentación en Europa

La DR Cocoa Foundation presentó en Europa los avances de la futura Indicación Geográfica Cacao Dominicano (IGCD), una certificación cuya implementación está prevista para 2027 y que busca fortalecer el reconocimiento internacional del cacao nacional mediante la protección de su origen, calidad y características distintivas.

La presentación se realizó durante la Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos 2026, donde la organización participó en actividades desarrolladas en el Parlamento Europeo, el Foro de Comercio, Inversión y Cooperación Bélgica–República Dominicana y encuentros con representantes de organismos internacionales, autoridades y empresarios.

La vicepresidenta ejecutiva de la DR Cocoa Foundation, María del Pilar Hernández, explicó que la futura indicación geográfica permitirá certificar el origen del cacao dominicano y garantizar estándares de trazabilidad, sostenibilidad y calidad.

Según indicó, la iniciativa busca incrementar el valor agregado del producto y fortalecer la competitividad del sector, beneficiando a los productores nacionales.

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Preparación para nuevas normas europeas

Durante el panel "Presente y futuro de las exportaciones dominicanas hacia la Unión Europea", Hernández afirmó que el país se prepara para la entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR 1115), una normativa que impondrá nuevos requisitos para la comercialización de productos agrícolas en el mercado europeo.

Sostuvo que la futura Indicación Geográfica complementará esos esfuerzos al ofrecer una garantía adicional sobre el origen y la calidad del cacao dominicano.

La agenda también incluyó una reunión de trabajo en el Parlamento Europeo, donde la delegación dominicana abordó el impacto de las nuevas regulaciones agrícolas de la Unión Europea sobre el comercio con República Dominicana.

En ese encuentro, la DR Cocoa Foundation presentó propuestas del sector cacaotero orientadas a que la implementación de esas normativas promueva la sostenibilidad sin afectar la competitividad de los pequeños productores.

La reunión contó con la participación de la embajadora dominicana ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, Joan Cedano, así como del viceministro de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Caraballo.

República Dominicana figura entre los principales productores mundiales de cacao orgánico y es uno de los mayores exportadores de cacao fino de aroma, un segmento de alto valor en los mercados internacionales.

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