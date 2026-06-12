Un total de 71,237 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años residen en municipios clasificados con niveles de riesgo alto y muy alto de trabajo infantil, según los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo del Trabajo Infantil (MIRTI), una metodología desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo destacó esta herramienta como una de sus principales estrategias para focalizar las acciones de prevención y erradicación de este fenómeno en los territorios más vulnerables del país.

La viceministra de Sectores Vulnerables, Dulce Quiñones, aseguró que la institución trabaja de manera permanente para evitar que menores de edad sean incorporados a actividades laborales.

“Los niños están para estudiar y ser protegidos. Estamos trabajando arduamente en prevenir y erradicar el trabajo infantil”, afirmó.

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La funcionaria explicó que, junto a otras entidades del Estado, el Ministerio desarrolla charlas, talleres y jornadas de sensibilización dirigidas a empleadores y trabajadores para evitar que niños, niñas y adolescentes sean sometidos a explotación laboral.

Asimismo, indicó que brigadas de la institución realizan operativos y levantamientos en distintos puntos del país, incluyendo plantaciones de caña y plátano en provincias como La Romana y Monte Cristi.

Uno de cada 12 menores trabaja en el país

La directora de Prevención de Trabajo Infantil, Hilaria Hilario, recordó que República Dominicana cuenta con una hoja de ruta para erradicar esta práctica y señaló que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentará a finales de este año datos actualizados sobre la evolución de este indicador.

De acuerdo con los datos disponibles, el 8.1 % de los niños, niñas y adolescentes dominicanos se encuentra en situación de trabajo infantil.

La incidencia es mayor entre los varones, con una tasa de 11 %, mientras que entre las niñas alcanza el 5.1 %.

A nivel nacional, uno de cada 12 menores realiza algún tipo de trabajo, mientras que en las zonas rurales la proporción aumenta a uno de cada 10.

Directora de Prevención de Trabajo Infantil, Hilaria Hilario. Foto Ronny Cruz

Herramienta para focalizar acciones

Los resultados del MIRTI fueron obtenidos tras analizar los 158 municipios del país utilizando información de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2019) y del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022.

Según las autoridades, la herramienta permite identificar los territorios donde existe una mayor probabilidad de que niños y adolescentes se encuentren expuestos al trabajo infantil, facilitando así el diseño de políticas públicas y acciones preventivas.

La Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 34 el derecho de los menores a la protección contra cualquier forma de explotación laboral.

Viceministra de Sectores Vulnerables, Dulce Quiñones. Foto Ronny Cruz

Meta global sigue pendiente

Desde 2015, los países asumieron el compromiso de eliminar el trabajo infantil mediante el cumplimiento de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que planteaba su erradicación para 2025.

Sin embargo, la OIT advirtió en su informe Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2024, tendencias y el camino a seguir que los avances continúan siendo insuficientes.

El organismo señaló que el ritmo de progreso registrado entre 2020 y 2024 tendría que multiplicarse por 11 para que la eliminación del trabajo infantil pueda convertirse en una meta alcanzable en las próximas décadas.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más