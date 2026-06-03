El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que el Gobierno mantiene la expectativa de que la reforma al Código de Trabajo sea aprobada durante la actual legislatura. El funcionario señaló que el principal objetivo en este momento es lograr la aprobación de la pieza legislativa.

Asimismo, reiteró que la cesantía no será modificada dentro de la reforma laboral. “El tema de la cesantía lo hemos repetido muchas veces, que no se va a tocar”, expresó, al tiempo que insistió en que el enfoque está centrado en la discusión y aprobación del nuevo Código de Trabajo.

Olivares se refirió a la reforma laboral que reposa en el Congreso Dominicano durante la presentación de los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), presentado este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

La reforma al Código de Trabajo de 1992 se encuentra en una fase avanzada y podría ser aprobada en la actual legislatura, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Trabajo. Olivares ha dicho a Acento.com.do que la iniciativa busca adaptar la legislación laboral al siglo XXI, fortaleciendo la seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores; no obstante ha encontrado el rechazo de la cúpula empresarial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La cesantía: el debate que falta | Acento

Reforma laboral, teletrabajo y empleo: Gobierno proyecta cambios estructurales en el mercado laboral dominicano | Acento

Eddy Olivares descarta “tranque” en reforma laboral y confía en aprobación en esta legislatura | Acento

Pepe Abreu a empresarios y diputados: “La cesantía ya fue decidida y no hay espacio para reabrir ese debate” | Acento

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más