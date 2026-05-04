Reforma laboral, teletrabajo y empleo: Gobierno proyecta cambios estructurales en el mercado laboral dominicano

Durante una entrevista en el programa Mirada Femenina, de Acento TV, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, abordó los principales retos y proyecciones del mercado laboral dominicano, destacando que la reforma al Código de Trabajo de 1992 se encuentra en una fase avanzada y podría ser aprobada en la actual legislatura.

“La información que tengo es que ya en la Cámara de Diputados, la comisión que ha estado conociéndola ha avanzado y en los próximos días el informe estará siendo entregado a la presidencia de la Cámara para conocerlo en el plenario”, afirmó.

La reforma laboral entra en su fase decisiva

El funcionario explicó que la iniciativa busca adaptar la legislación laboral al siglo XXI, fortaleciendo la seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

“Ya estamos iniciando el segundo cuarto del siglo XXI y no existe ninguna justificación, ni para nosotros como partido ni tampoco para el Congreso Nacional, de que no se haga esa reforma del Código de Trabajo”, sostuvo.

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Uno de los cambios más relevantes será la creación de una figura de conciliación laboral, encabezada por un juez especializado, que tendrá como objetivo evitar litigios prolongados que actualmente pueden extenderse por hasta cinco o seis años.

“Una litis puede eternizarse, llegar a cinco o seis años, y es algo que el trabajador termina diciendo: ‘mejor que me recibo algo ahora y no esperar’. Con esta nueva figura, eso va a reducirse a su mínima expresión”, explicó.

La reforma también establecerá un procedimiento con debido proceso para la ejecución de sentencias laborales, evitando que un fallo judicial pueda desmantelar de un día para otro el patrimonio de un pequeño o mediano empresario.

La cesantía, el principal punto de conflicto

A pesar del consenso alcanzado en varios aspectos, la cesantía continúa siendo el tema más controversial entre los sectores empresarial y sindical.

Mientras los trabajadores defienden su mantenimiento íntegro, los empresarios han pasado de proponer su eliminación a plantear un esquema de gradualidad en función del tiempo trabajado.

Olivares señaló que, aunque no hay acuerdo en este punto, el resto de los aspectos clave de la reforma fueron consensuados en la mesa del diálogo tripartito. “Pienso que va a ser una reforma muy conveniente en la que nos colocaremos en el siglo XXI”, afirmó.

Teletrabajo: de práctica emergente a norma regulada

La reforma incluirá un capítulo específico sobre el teletrabajo, una modalidad que cobró fuerza tras la pandemia y que ahora el Gobierno considera esencial, incluso en contextos de crisis internacional.

El ministro explicó que esta modalidad se regirá bajo condiciones similares al trabajo presencial, incluyendo:

Jornada de ocho horas

Registro de entrada y salida digital

Regulación de horas extras conforme al límite del Código

Además, deberá establecerse contractualmente quién asume los costos de equipos, electricidad e internet. “Todo eso es importantísimo tenerlo establecido en el Código de Trabajo”, subrayó.

El impulso al teletrabajo también responde al contexto global actual, marcado por la volatilidad de los precios del petróleo tras las tensiones en Medio Oriente. El presidente Luis Abinader ya recomendó a las empresas adoptar esa modalidad, y según Olivares, el sector empresarial ha respondido positivamente.

“Quien trabaja desde su casa deja de consumir el combustible que implica trasladarse al lugar de trabajo, y eso es clave en momentos como este”, indicó.

Economía de plataforma: tema para la próxima reforma

Olivares aclaró que el tema de la economía de plataforma —que incluye servicios de delivery, transporte por aplicaciones y otras actividades laborales digitales— no formará parte de esta reforma, dado que se encuentra en una etapa que calificó de “embrionaria” a nivel mundial.

El ministro explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría aprobar en su conferencia mundial de junio próximo un convenio específico sobre esta materia, al cual República Dominicana, como miembro del Consejo de Administración en representación de Centroamérica y el Caribe, deberá adherirse. Una vez adoptado ese convenio, el país abordará el tema en una reforma posterior.

Informalidad: el gran desafío del mercado laboral

Olivares identificó la informalidad como el principal reto estructural del país en materia laboral y de toda América Latina.

Actualmente, el Gobierno trabaja para reducirla hacia el 50%, en un proceso que calificó como lento pero sostenido. “La aguja de los indicadores en lo relativo a la informalidad se mueve muy lentamente”, reconoció.

La formalización permite a los trabajadores acceder a derechos fundamentales como:

Seguro Familiar de Salud (ARS), con cobertura para dependientes

Sistema de pensiones

Cobertura por riesgos laborales a través de IDOPPRIL, desde el momento en que el trabajador sale de su casa

Aunque los trabajadores informales pueden acudir a los tribunales laborales, el ministro insistió en que la formalidad ofrece mayor protección y estabilidad.

Aumentos salariales y deuda pendiente

El titular de Trabajo destacó que en los últimos meses se aplicaron aumentos significativos al salario mínimo, incluyendo:

20% para grandes empresas (salario mínimo bordeando los RD$30,000 mensuales)

para grandes empresas (salario mínimo bordeando los RD$30,000 mensuales) 30% para trabajadoras del hogar

para trabajadoras del hogar 25% para zonas francas, bares y restaurantes

Afirmó que estos incrementos colocan a República Dominicana entre los cuatro países con mayores aumentos salariales mínimos en la región. Sin embargo, reconoció que aún existe una deuda pendiente.

“Mejoramos significativamente, dimos un paso de avance extraordinario, pero seguimos teniendo una deuda”, admitió.

Empleo, juventud y programas de inserción

El ministro resaltó que el país mantiene niveles históricos de empleo. La OIT situó la tasa de desempleo abierto en 4.9%, por debajo del 5%, lo que Olivares calificó como “inimaginable” hace algunos años.

Para sostener esa tendencia, el Gobierno impulsa programas bajo la plataforma RD Trabaja, financiada en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluyen:

Formación técnica en INFOTEP con estipendio para pasaje, desayuno o almuerzo

con estipendio para pasaje, desayuno o almuerzo Inserción laboral con subsidio estatal de los primeros tres meses de salario

Inclusión de jóvenes sin experiencia laboral y personas con discapacidad, con mayor estipendio

Apoyo especial a provincias con bajo índice de empleo formal

“Esos jóvenes, después que entran al sistema, difícilmente van a trabajar en la informalidad”, destacó.

Trabajo infantil: baja incidencia, pero vigilancia activa

Aunque el trabajo infantil ha disminuido considerablemente, el Ministerio mantiene una política activa de prevención con inspecciones especializadas.

Solo en el primer trimestre del año se realizaron cerca de 100 inspecciones en zonas de alta propensión. En el sector cañero se ejecutaron 419 inspecciones sin detectar ningún caso, mientras que en el sector agrícola se identificaron situaciones puntuales: dos niños de 4 y 6 años trabajando en una finca de tomate en Azua, y tres adolescentes en el sector arrocero. En ambos casos se sancionó a los responsables y se intervino con especialistas y seguimiento familiar.

El país cuenta con un comité integrado por más de 70 instituciones —incluyendo el Ministerio de la Mujer y numerosas ONG— para diseñar y ejecutar la política pública sobre trabajo infantil.

“No andamos a ver si aparece un caso, andamos cazando casos, buscándolos activamente”, afirmó el ministro.

Estabilidad laboral y reconocimiento internacional

Olivares destacó que República Dominicana mantiene un clima de paz laboral basado en el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno, en contraste con la polarización que vive el resto del mundo.

Ese modelo fue reconocido internacionalmente cuando la OIT invitó al presidente Luis Abinader a pronunciar el discurso principal de su conferencia mundial sobre justicia social.

“Se pusieron de pie, fue ovacionado, y eso no ocurre nunca por las características del salón y los idiomas. Fue producto del éxito de esa política”, relató Olivares.

Política y elecciones: sin alianzas por ahora

En el plano político, el ministro aseguró que no existen conversaciones formales de alianzas entre partidos, debido a que aún faltan más de dos años para las elecciones de 2028.

Precisó que la precampaña no podrá iniciarse formalmente hasta el primer domingo de julio de 2027, conforme a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y que cualquier campaña adelantada constituye una violación a esa norma.

El PRM se encuentra actualmente en un proceso de renovación de sus organismos internos. Olivares indicó que el candidato presidencial será seleccionado mediante primarias y que el partido, con una simpatía del 40% del electorado a dos años de los comicios, proyecta ganar en primera vuelta en 2028.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más