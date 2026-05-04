La República Dominicana recibió US$1,536.7 millones en inversión extranjera directa (IED) entre enero y marzo de 2026, según cifras preliminares publicadas este lunes por el Banco Central (BCRD). El dato supera en US$92.2 millones al registrado en el mismo período de 2025, pero la tasa de crecimiento —6.4%— es la más contenida de los últimos cinco años, en un contexto global marcado por tensiones arancelarias y fragmentación de los flujos de capital.

El resultado consolida una tendencia ascendente que lleva seis años ininterrumpidos: la IED pasó de US$847.9 millones en el primer trimestre de 2020 a los US$1,536.7 millones actuales, casi duplicándose en ese período. Sin embargo, el salto más pronunciado ocurrió entre 2022 y 2023 —cuando la economía rebotaba con fuerza tras la pandemia—, mientras que desde 2024 el ritmo de expansión se ha ido moderando.

Dos tercios son capital nuevo, no reinversión

Un dato que el BCRD subraya como señal de confianza estructural: de los US$1,536.7 millones captados, US$1,046.3 millones —el 68%— corresponden a nuevos aportes de capital por parte de inversionistas extranjeros, no a reinversión de utilidades ni a préstamos entre empresas vinculadas. Eso implica que el grueso de los flujos refleja decisiones activas de entrada al mercado dominicano, no simplemente la inercia de operaciones ya instaladas.

En términos sectoriales, turismo (22.5%) y energía (22.2%) concentran casi la mitad de la IED, una distribución que se mantiene estable desde hace varios trimestres. La minería, impulsada por una mayor producción y por los precios históricos del oro en los mercados internacionales, representó el 17.8% del total. El desarrollo inmobiliario aportó el 14.8%, un segmento cuyo crecimiento está directamente atado a la expansión turística del país.

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El sector externo, en conjunto, supera los US$13,400 millones

La IED no es el único indicador que cerró el trimestre en terreno positivo. El BCRD reporta que el conjunto de ingresos de divisas —incluyendo remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios— superó los US$13,400 millones entre enero y marzo de 2026, unos US$1,400 millones más que en el mismo período del año anterior.

El turismo fue el rubro de mayor dinamismo relativo: los ingresos por esa vía sumaron US$3,909.7 millones, un salto de 20.2% interanual, impulsado por más de 3,350,000 visitantes en el trimestre. Las exportaciones totales alcanzaron US$4,194.5 millones (+17.5%), con el oro como protagonista: las ventas del mineral llegaron a US$738.1 millones, un aumento de 91.4% respecto al primer trimestre de 2025, beneficiadas tanto por mayor producción como por los niveles récord del precio internacional.

Para el conjunto del año 2026, el BCRD proyecta que la IED se ubicará en torno a los US$5,200 millones, por encima del récord de US$5,032.3 millones registrado en 2025.

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