Expo Pymes Banreservas 2026 cerró con financiamientos que superan los RD$17,200 millones dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. La jornada, desarrollada entre el 2 de marzo y el 30 de abril, concentró más de 25,000 solicitudes de crédito, la cifra más alta registrada en la historia de la feria.

En comparación con la edición anterior, los desembolsos crecieron 7.5 % y las solicitudes aumentaron 33 %, lo que consolida a Expo Pymes como la principal plataforma de acceso a financiamiento para el sector mipymes en República Dominicana.

¿Quiénes solicitaron más y dónde se colocó el dinero?

La mayor demanda de servicios se concentró en el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y Duarte. Sin embargo, fue la región Nordeste la que lideró el volumen de desembolsos, con RD$2,279 millones, lo que refleja el dinamismo empresarial de esa zona del país.

Los recursos fueron canalizados principalmente hacia los sectores de comercio, servicios y agropecuario, con tasas competitivas y plazos ajustados a las necesidades de cada proyecto.

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Además del crédito, los participantes accedieron a beneficios complementarios: premios en efectivo, pólizas de seguros, reembolsos con tarjetas comerciales, descuentos en comercios aliados y capacitación a través de talleres de educación financiera.

Más allá del crédito: inclusión y formalización

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, subrayó que el impacto de la iniciativa va más allá del financiamiento.

"Este programa no solo coloca recursos financieros en manos de los emprendedores, sino que también promueve la inclusión financiera, la formalización y el fortalecimiento de capacidades, elementos esenciales para un desarrollo económico sostenible", afirmó.

Las mipymes representan uno de los principales motores de generación de empleo e innovación en la economía dominicana, y el acceso al crédito formal sigue siendo uno de los cuellos de botella estructurales que iniciativas como esta buscan reducir.

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